İstanbul Kapalıçarşı’da 254 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,20 liradan, bin 674 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 695 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 636 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 656 liradan, 817 liradan alınan Yarım Ziynet 827 liradan ve 409 liradan alınan Çeyrek Ziynet 414 liradan satılıyor.
Bugün 13:18 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz