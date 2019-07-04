Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemimiz Özcan Sultanoğlu 5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz’in Nazare kentinde düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında hakem olarak görev yapacak" denildi.
Bugün 13:38 TSİ- Spor
UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev
FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz’de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görev yapacak.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz