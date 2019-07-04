Kırıkkale'ye Üzücü Şehit Haberi Geldi!

Siirt’in Eruh ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapılan terör operasyonları kapsamında, terör örgütü ve Mehmetçik arasında yaşanan çatışmalarda bir askerimiz şehit oldu.

Siirt Eruh kırsalında yaşanan çatışmalarda 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Baran’ın şehit olduğu haberi tüm Türkiye’de üzüntüyle karşılandı. Uzman Çavuş Yasin Baran’ın şehadet haberini Kırıkkale’deki ailesine ulaştıran yetkililer, haberin ardından gözyaşına boğulan ailesine destek oldu ve acılarını paylaştılar.

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında terör unsurlarının yok edilmesine yönelik operasyonda, 1 askerimiz şehit olurken 1 askerimizde yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şehit olan askerin ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm vatandaşlara başsağlığı dilendi.

Eruh’un Akmeşe bölgesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen terör operasyonunda, örgüt militanlarıyla girilen çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu ve 1 askerimizin de yaralandığı bilgisi verildi. Hava destekli yürütülen, Kurt Kapanı 31 adlı operasyonda Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün başarısıyla çok sayıda terörist imha edildi.

Bu Kez Ateş Kırıkkale’ye Düştü!

Terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan askerimizin, başta memleketi olan Kırıkkale’de olmak üzere tüm Türkiye’de matem havası etkili oldu. Kahpece vurularak şehit edilen askerimizin, Türk bayrağına sarılı tabutu cenazeye katılanların yüreğini dağladı.

Siirt Eruh Akmeşe kırsalında yapılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran’ın (25) aslen Kırşehir’in Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ancak ailesinin Kırıkkale’de yaşadığı öğrenildi. 25 yaşında terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran’ın bekâr olduğu ve 4 kardeş arasında ailenin en küçüğü olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince şehadet haberinin, şehidin ailesine verilmesinin ardından aile gözyaşlarına boğuldu. Şehit haberinin alınmasının ardından şehidin Kırıkkale’deki evine Türk bayrağı asılarak, terör örgütünü lanetleyen sloganlar atıldı.

Siirt Eruh’ta terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hava destekli operasyonlarda birçok terör unsurunun imha edildiği ve teröristlerle sıcak çatışmaların devam ettiği bilgisi geçildi.

Geçtiğimiz günlerde başlatılan operasyon kapsamında şehit olan askerimizle birlikte 1 askerin de yaralandığı kaydedildi. Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altında tutulan yaralı askerimiz hakkında durumunun iyiye gittiği yönünde açıklamalar yapıldı.

Hava Destekli Operasyonlar Sürüyor!

Siirt Eruh’ta bir askerimizin şehit olduğu bir askerimizin de yaralandığı operasyonların ilerleyen günlerde de devam edeceği bilgisi verildi.

Yerli helikopterimiz Atak helikopterlerinin de operasyonlara havadan destek vereceği açıklamasının ardından bölgedeki tüm terör unsurlularının yok edileceği mesajı verildi.