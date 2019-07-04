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Bakan Pakdemirli: Modern Sulama İçin 300 Milyon Hibe Ödemesi Yapacağız

Bakan Pakdemirli: Modern sulama için 300 milyon hibe ödemesi yapacağız, Modern sulama sistemlerine 300 milyon lira hibe desteği verilecek, Ayaş'ta yürütülecek tarım projesi ülkenin tamamına yayılacak
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Bakan Pakdemirli: Modern sulama için 300 milyon hibe ödemesi yapacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımda su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için modern sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında yüzde 50 hibe veriyoruz. 2019 yılında, 300 milyon lira hibe ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, Ankara'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün düzenlediği 'İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması' programına katıldı.

Bakan Pakdemirli, dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyarı bulacağının tahmin edildiğini, buna bağlı olarak gıda tüketiminin de yüzde 60 artış göstereceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, yapılan çalışmalar ve uygulanan akılcı politikalarla Türk tarımının dünyada 7'nci sırada yer aldığını, Avrupa'nın ise en büyük tarımsal ekonomisi haline geldiğini bildirdi.

'ATIL ALANLARIN EKONOMİYE KATKISI 13 MİLYAR LİRA OLACAK'

Atıl alanların tarıma kazandırılması ile ekonomiye yıllık 13 milyar lira katkı sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Halen 24 milyon hektar alanda tarım yapmakta, 14,6 milyon hektar alanda ise meralardan faydalanmaktayız.

Son 15 yılda, orman alanlarımızı ciddi oranda genişletmiş, 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş durumdayız. Erozyon ile mücadelede dünya lideriyiz. Yılda, 500 milyon ton olan toprak kaybını, yaptığımız çalışmalar ile 154 milyon tona düşürdük. 2023 hedefimiz, 130 milyon tona düşürmektir.

Ayrıca, arazi kullanım planlaması ile halen atıl durumda bulunan 2,9 milyon hektar alanın tarıma kazandırılması için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bu alanın tarıma kazandırılmasıyla beraber ekonomimize katkısı yıllık 13 milyar lira  olacaktır" dedi.

'2019'DA 300 MİLYON HİBE VERECEĞİZ'

Bakan Pakdemirli, modern sulama sistemlerinin desteklenmesi konusunda hibe verileceğini söyleyerek, "Genişletme olanağı olmayan tarım arazilerini artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, tüm doğal kaynaklarla birlikte akılcı kullanmak gerekiyor.

İyi bir planlama, işin en temel öğesidir. Bugüne kadar 6,5 milyon hektar alanı suyla buluşturduk. Tarımda su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için modern sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, yüzde 50 hibe veriyoruz. İnşallah, 2019 yılında 300 milyon lira hibe ödemesi yapacağız."

'PİLOT İLÇE AYAŞ'

Tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı ve etkin korunması ile tarımsal üretimin artırılması için mevzuat çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "İlk etapta Ankara'nın Ayaş ilçesinde pilot olarak yürütülecek.

Bu proje ile toprak ve su potansiyelini belirleyerek, 'Entegre Arazi Kullanım Planı'nın yapılmasını öngörüyoruz. Yine, tarım alanlarının korunmasını ve üretim potansiyeline uygun kullanılması ile diğer sektörler için de alternatif alanların belirlenmesini amaçlıyoruz" diyekonuştu.

Bugün 14:35 TSİ DHA Ankara- Ekonomi

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