Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:12 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:21 TSİ

Bedelli Askerlik ve İmar Barışı Bütçeye Katkı Sağladı

Bedelli askerlik ve imar barışı bütçeye büyük ölçüde katkı sağladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bedelli Askerlik ve İmar Barışı Bütçeye Katkı Sağladı

Cumhurbaşkanlığı’nın raporuna göre, geçtiğimiz yıl beklenen bütçe 97 milyar liraydı. Ancak bütçe yüzde 40’lık artışla beklentiyi aştı ve 136,5 milyar lira oldu.

ÖTV indirimleri de bütçeye önemli katkılar sağladı. Zira Merkezi yönetim bütçe kanununda 65 milyar 780 milyon TL olarak hedeflenen kurumlar vergisi tahsilatı yıl sonunda 78 milyar 673 milyon TL olarak gerçekleşti.

Mahalli idarelerin bütçe gelirlerinde ise yüzde 18 oranında artış oldu. Yani bunda da gelir beklenenden daha fazla gerçekleşmiş oldu.

(İHA)

Bugün 15:12 TSİ İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı mask
Bankacılık Sektörünün Toplam Kredi Hacmi Arttı
04 Temmuz 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü mask
04 Temmuz 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü
04 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
04 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
İstanbul trafiğine Mayıs’ta 17,5 bin araç eklendi mask
İstanbul trafiğine Mayıs’ta 17,5 bin araç eklendi
Mayıs Ayında İhracat Oranları Arttı mask
Mayıs Ayında İhracat Oranları Arttı
Merkez, Haziran ayı aylık fiyat gelişmesi raporunu yayınladı mask
Merkez, Haziran ayı aylık fiyat gelişmesi raporunu yayınladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir? mask
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir?
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar mask
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü mask
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı mask
Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL