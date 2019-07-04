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Wikipedia'dan Yeni Açıklama Geldi!

2017 yılından beri Türkiye’den erişimi engellenen Wikipedia, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye’de yasaklanmasının ardından birçok vatandaşın Wikipedia’yı desteklemesinin ardından ülkemizde online bilgi platformunun yeniden açılması gerektiği tartışmaları yaşanmaktadır.
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Wikipedia'dan Yeni Açıklama Geldi!

2017 yılından beri Türkiye’den erişimi engellenen Wikipedia, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklamada bulundu. Türkiye’de yasaklanmasının ardından birçok vatandaşın Wikipedia’yı desteklemesinin ardından ülkemizde online bilgi platformunun yeniden açılması gerektiği tartışmaları yaşanmaktadır.

Wikipedia’nın Türkiye’deki kullanıcılarını da ilgilendiren açıklamasının ardından sosyal medyada, Wikipedia Kurucusu Dr. Larry Sanger birçok destek mesajı aldı.

Wikipedia’nın yaratıcısı Dr. Larry Sanger, geçtiğimiz günlerde sosyal medya ve internet platformlarında kişisel verilerin gizliliğinin ihlal edilmesine tepki olarak bir protesto kampanyası gerçekleştireceklerini duyurdu. Özellikle sosyal medya platformlarında çok sık yaşanan kişisel bilgilerin satılması ve paylaşılmasına dikkat çekmek için, tüm sosyal medya kullanıcılarının 48 saat boyunca uygulamaları kullanmamalarını istedi.

Wikipedia’nın kurucusunun yapmış olduğu açıklamanın ardından Türkiye’den de kampanyaya birçok kişinin katılacağı düşünülmektedir. Dr. Larry Sanger, özellikle protesto günü olarak 4 ve 5 Temmuz gününü seçerek, Amerikan özgürlük gününe de atıfta bulunduğu düşünülmektedir.

Wikipedia’nın başlatacağı bu protesto kampanyasına Türkiye’deki kullanıcıların da katılmasının gerektiği birçok kişi tarafından vurgulanmaktadır.

Wikipedia Ne Zaman Açılacak Sorusu Yanıtsız Kaldı!

Uzun süredir Türkiye’de erişimi engellenen, internetin ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’de tekrardan ne zaman faaliyete başlayacağı hakkında bir açıklamada bulunmadı. Ancak Wikipedia kurucusu tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklama, dünyanın birçok farklı noktasında, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

Dr. Laryy Sanger, Wikipedia ve sosyal medya kullanıcılarının önemli bir protesto hareketine katılmasını istediği açıklamada, Wikipedia’nın Türkiye’de açılıp açılmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Sosyal medya platformlarında çok sık yaşanan kişisel verilerin paylaşılması ve veri mahremiyetinin korunmamasına bir tepki olarak, sosyal farkındalık başlatacakları düşünülen Wikipedia, kurucu tarafından yapılan açıklamayla bu iddiaları doğrulamış oldu.

Sosyal medya grevi olarak değerlendirilen bu çağrının ardından dünya üzerinde birçok kişinin bu çağrıya uyacağı ve önemli bir sosyal farkındalığın oluşturulacağı düşünülmektedir.

Wikipedia açıldı mı? Sorusuyla uzun süredir meşgul olan Türk internet kullanıcıları, Wikipedia tarafından yapılan açıklamanın ardından sosyal medyadan kampanyaya katılım çağrısında bulundular. 48 saat boyunca hiçbir sosyal medya aracının kullanılmamasının ön gören grev hareketi, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kampanyaya Yüksek Katılım Bekleniyor!

Wikipedia kurucusu tarafından yapılan açıklama son yılların en büyük online ve sosyal hareketlerinden biri olabilir.

Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik sosyal medya platformlarının dikkatini çekmeye yönelik kampanyaya birçok farklı ülkeden yoğun katılım beklenmektedir.

Wikipedia, Türkiye’de kapalı olmasına rağmen yapılacak farkındalık projesi için Türkiye’den de destek göreceği düşünümektedir.

Bugün 16:10 TSİ - Teknoloji

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