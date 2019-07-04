Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Yeni Dönem!

Çalışanlar ve işverenler arasında en sık yaşanan sorunların arasında, kıdem tazminatı yer almaktadır. Yerel iş mahkemelerinin en çok karşılaştığı davalar arasında da yerini alan kıdem tazminatı davaları, işçi ve patronlar arasında büyük bir tartışma sebebidir.

Temel çalışan hakları arasında yer alan kıdem ve ihbar tazminatı tazminatı, işçilerin işverenleri tarafından ya da diğer amirleri tarafından uğradıkları baskı sonucu, işten çıkarılmalarıyla talep edilebilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplaması işçi ve işveren arasında farklı ölçütlere göre yapıldığından önemli ölçüde karışıklar yaşanabilmektedir.

Son günlerde kıdem ve ihbar tazminatları hakkında yapılan düzenlemeler ve Yargıtay kararları, kıdem ve ihbar tazminatı hakkında yeni düzenlemelerin yapılmasını işaret etmektedir. Birçok farklı konunun kıdem tazminatı kapsamına alınması da bu düzenlemelerin gerekliliğini arttırmaktadır.

Kıdem tazminatı, bir işçinin çalıştığı süre boyunca, aldığı brüt maaşın çarpılmasıyla belirlenmektedir. Herhangi bir haksız sebepten ya da işyerinde çalışanın yoğun mobbing ve sistematik düşmanlığa maruz kaması, kıdem tazminatının hak edilmesinde ki en önemli faktördür. Bir kişinin bu tazminattan yararlanabilmesi için mutlaka çalışma ortamında uğradığı mobbing veya diğer tazminata konu olan davranışları ispat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplaması için kullanılan yöntem, bir işçinin yıl boyunca çalıştığı gün sayısının 30 gün üzerinden aldığı ücretin dâhil edilmesiyle hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatlarından farklı olarak ihbar tazminatı da yine benzer şekilde hesaplanmakta ve işçilerin haklarını korumaktadır.

Çalışanların kıdem tazminatından yararlanabilmesi için bulunduğu yerde en az 1 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Her yıl asgari ücret üzerinden ve açıklanan enflasyon rakamları üzerinden belirlenen işçilerin kıdem tazminatı, 2019 yılı itibariyle en az 2 Bin 558 TL üzerinden hesaplanmak zorundadır. Asgari ücret zammı ile doğru orantılı bir şekilde hesaplanan kıdem tazminatı bu yıl için taban olarak 2 Bin 558 TL olarak hesaplanacaktır.

Kıdem tazminatı alacak olan işçilerin geçtiğimiz günlerde netlik kazanan taban ve tavan ücretleri öğrenmeleri ve hesaplamaları gerekmektedir.

Kıdem tazminatının 2019 yılında geçerli olmak üzere tavan ve taban hesaplama sınırları geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Yılın ikinci yarısı olarak kabul edilen Temmuz ayında, peş peşe ekonomik açıklamalar yapılmaktadır. Asgari ücretin brüt tutarına göre belirlenmesi ön görülen kıdem tazminatlarında taban ve tavan ücretlerde geçtiğimiz gün belli oldu.

Kıdem tazminatı tavan ücreti 2019 yılı için 6 Bin 16 TL olarak hesaplanmıştır. Tüm çalışanlar için kıdem hesaplaması tavan ve taban hesabına göre yapılmaktadır.