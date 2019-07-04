Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:14 TSİ- Hukuk G: Bugün 16:22 TSİ

Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Yeni Dönem!

Çalışanlar ve işverenler arasında en sık yaşanan sorunların arasında, kıdem tazminatı yer almaktadır. Yerel iş mahkemelerinin en çok karşılaştığı davalar arasında da yerini alan kıdem tazminatı davaları, işçi ve patronlar arasında büyük bir tartışma sebebidir.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Asgari Ücret Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Yeni Dönem!

Çalışanlar ve işverenler arasında en sık yaşanan sorunların arasında, kıdem tazminatı yer almaktadır. Yerel iş mahkemelerinin en çok karşılaştığı davalar arasında da yerini alan kıdem tazminatı davaları, işçi ve patronlar arasında büyük bir tartışma sebebidir.

Temel çalışan hakları arasında yer alan kıdem ve ihbar tazminatı tazminatı, işçilerin işverenleri tarafından ya da diğer amirleri tarafından uğradıkları baskı sonucu, işten çıkarılmalarıyla talep edilebilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplaması işçi ve işveren arasında farklı ölçütlere göre yapıldığından önemli ölçüde karışıklar yaşanabilmektedir.

Son günlerde kıdem ve ihbar tazminatları hakkında yapılan düzenlemeler ve Yargıtay kararları, kıdem ve ihbar tazminatı hakkında yeni düzenlemelerin yapılmasını işaret etmektedir. Birçok farklı konunun kıdem tazminatı kapsamına alınması da bu düzenlemelerin gerekliliğini arttırmaktadır.  

Kıdem Tazminatı Nasıl Belirlenir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin çalıştığı süre boyunca, aldığı brüt maaşın çarpılmasıyla belirlenmektedir. Herhangi bir haksız sebepten ya da işyerinde çalışanın yoğun mobbing ve sistematik düşmanlığa maruz kaması, kıdem tazminatının hak edilmesinde ki en önemli faktördür. Bir kişinin bu tazminattan yararlanabilmesi için mutlaka çalışma ortamında uğradığı mobbing veya diğer tazminata konu olan davranışları ispat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplaması için kullanılan yöntem, bir işçinin yıl boyunca çalıştığı gün sayısının 30 gün üzerinden aldığı ücretin dâhil edilmesiyle hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatlarından farklı olarak ihbar tazminatı da yine benzer şekilde hesaplanmakta ve işçilerin haklarını korumaktadır.

Kıdem Tazminatında Yeni Taban Ücret Belli Oldu!

Çalışanların kıdem tazminatından yararlanabilmesi için bulunduğu yerde en az 1 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Her yıl asgari ücret üzerinden ve açıklanan enflasyon rakamları üzerinden belirlenen işçilerin kıdem tazminatı, 2019 yılı itibariyle en az 2 Bin 558 TL üzerinden hesaplanmak zorundadır. Asgari ücret zammı ile doğru orantılı bir şekilde hesaplanan kıdem tazminatı bu yıl için taban olarak 2 Bin 558 TL olarak hesaplanacaktır.

Kıdem tazminatı alacak olan işçilerin geçtiğimiz günlerde netlik kazanan taban ve tavan ücretleri öğrenmeleri ve hesaplamaları gerekmektedir.

Kıdem Tazminatında Tavan Ücret Ne Kadar Oldu?

Kıdem tazminatının 2019 yılında geçerli olmak üzere tavan ve taban hesaplama sınırları geçtiğimiz günlerde belli oldu.   

Yılın ikinci yarısı olarak kabul edilen Temmuz ayında, peş peşe ekonomik açıklamalar yapılmaktadır. Asgari ücretin brüt tutarına göre belirlenmesi ön görülen kıdem tazminatlarında taban ve tavan ücretlerde geçtiğimiz gün belli oldu.   

Kıdem tazminatı tavan ücreti 2019 yılı için 6 Bin 16 TL olarak hesaplanmıştır. Tüm çalışanlar için kıdem hesaplaması tavan ve taban hesabına göre yapılmaktadır.

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 16:14 TSİ Ankara- Hukuk

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Adalet Bakanlığından Yeni İcra Dairesi Projesi mask
Adalet Bakanlığından Yeni İcra Dairesi Projesi
2 Milyonluk Miras Sorusu mask
2 Milyonluk Miras Sorusu
Ev Sahiplerine Uyarı, Mutlaka Kontrol Edin! mask
Ev Sahiplerine Uyarı, Mutlaka Kontrol Edin!
Kıdem Tazminatında ’15 Yıl 3600’ Günü Kaçıranlara 7 bin prim günü yeterli mask
Kıdem Tazminatında ’15 Yıl 3600’ Günü Kaçıranlara 7 bin prim günü yeterli
Yargıtay’dan eski Danıştay üyesi’ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis mask
Yargıtay’dan eski Danıştay üyesi’ne FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
AK Parti'li Özkan: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız mask
AK Parti'li Özkan: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı mask
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir? mask
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir?
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar mask
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü mask
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL