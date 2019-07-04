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Ferahlatan Yaz Lezzeti: Churchill

Uzmanlar, sıcak havalarda sıvı-elektrolit kaybına karşı bol su ve çeşitli doğal içeceklerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, konuyla ilgili şunları söyledi;
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Yaz mevsiminde sıcak hava ve maruz kalınan güneş ışınları vücuttaki harareti artırıyor. Vücut ısısının yükselmesi, terleme yoluyla vücutta sıvı ve elektrolit kaybına sebep oluyor. Bu yüzden de başta su olmak üzere çeşitli ve doğal içecekler ile vücutta sıvı-elektrolit dengesini sağlamak gerekiyor. Son yıllarda, bir akım şeklinde pek çok kafede ve restoranda içecekler menüsünde Churchill (Çörçil) adı görülüyor. Yapımı çok basit olan bu içecek sıcak yaz günlerinde vücuda sıvı, elektrolit, mineral ve vitamin katkısı sağlıyor.

Sıvı ve Elektrolit Kaybını Dengeliyor

Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, konuyla ilgili şunları söyledi: “Mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi günlük şikâyetlere iyi geldiği söylenen çörçil, vücuttaki sıvı-elektrolit kaybını dengeleyen bir içecek. Gerek sodadaki elektrolitler gerekse eklenen eser miktardaki tuz, vücudun elektrolit eksiğini tamamlıyor. İçerikteki tuz bir yandan da vücutta daha fazla su tutulmasını sağlıyor. Bununla birlikte 200 ml. soda elektrolitlerin yanında sıvı ihtiyacını karşılarken limon da C vitamini sağlıyor ve ferahlık etkisi yaratıyor. Benim kendi tercihim olarak kattığım nane ise hem limonun ferahlatıcılığını pekiştiriyor hem de çörçile güzel bir aroma katıyor.”

Dengeli Tüketilmeli

Çörçilin tamamen masum ve sınırsız tüketilebilecek bir içecek olmadığının altını çizen Dr. Cem Arıtük, “Öncelikle sıcak ve terleme ile sıvı elektrolit kaybının arttığı yaz günlerinde hem bilinen etkileri hem de ferahlatıcı etkisi ile çörçilin iyi bir sıvı-elektrolit kaynağı olabileceğini belirtmek gerekir. Ancak bu cümlenin hemen ardından hiçbir içeceğin “su” yun yerini tutamayacağını da kalın harflerle eklememek olmaz. Çok sıvı kaybedilen nemli ve sıcak günlerde, sağlıklı kişilerde, bir bardak çörçil gerekli sıvı ve elektroliti karşılayacaktır. Spor veya sauna-buhar banyosu gibi sıvı kaybetmeye neden olan aktivitelerden sonra da bir bardak çörçil içmek yararlı olabilir. Ancak maden suyu ve tuzun bilinen olumsuz etkilerinden ve elektrolit fazlalığının da yaratacağı sorunlardan ötürü sınırsız, çok miktarda çörçil tüketmek doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

Tansiyon ve Kalp Hastaları Dikkat Etmeli

Dr. Cem Arıtürk, tansiyon ve kalp hastalarının çörçil tüketimi konusunda dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Tüm bu anlattıklarımın yanında tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları gibi kronik sağlık sorunları olanların bu ve benzeri içecekleri tüketirken dikkatli olmalı ve hatta konu hakkında, takipte oldukları hekimlerine mutlaka danışmalıdırlar. Belirttiğim gibi suyun yerini hiçbir içecek tutmasa da özellikle belli durumlarda ferahlatıcı etkisi ile çörçil, keyifli ve lezzetli bir alternatif oluyor” dedi.

Nasıl Yapılıyor?

Limon suyu, soda, tuz karışımından oluşan çörçilin orijinal tarifi şu şekilde: 1 büyük limonun suyu sıkılıp üzerine 1 ya da yarım çay kaşığı tuz ilave edilir ve son olarak bir şişe (200 ml) soda eklenir. Dileyenler sodayı çalkalayıp fışkırtarak asit oranını düşürebilir. Sonuçta üzeri köpüklü ve içimine doyum olmayan, serinletici bir içecek ortaya çıkıyor. Bu tarife ek olarak, yarım limonu dilimleyip havanda 6-7 yaprak nane ile döverek de farklı bir ferahlık ve lezzet katılabilir.

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Bugün 16:40 TSİ Ankara- Sağlık

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