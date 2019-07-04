Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu
Türkiye Futbol Federasyonu’nda yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu’nun da başına kim getirileceği merak konusuydu. Son olarak Sabri Çelik’in yaptığı MHK başkanlığına Zekeriya Alp getirildi. Zekeriya Alp, 2012 ile 2014 yılları arasında Yıldırım Demirören başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nunda MHK başkanlığı yapmıştı.
1948 doğumlu olan Zekeriya Alp, futbolculuk döneminde A Milli Futbol Takımı’nda forma giyerken, Feriköyspor ve Beşiktaş takımlarında da oynadı. Alp, Levent Bıçakçı’nın TFF başkanlığı yaptığı dönemde yönetim kurulunda yer almıştı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz