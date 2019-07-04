Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:53 TSİ- Spor G: Bugün 17:03 TSİ

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yeni Başkanı Zekeriya Alp oldu. Alp daha önce 2012 yılında da MHK başkanlığa getirilmişti.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nda yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu’nun da başına kim getirileceği merak konusuydu. Son olarak Sabri Çelik’in yaptığı MHK başkanlığına Zekeriya Alp getirildi. Zekeriya Alp, 2012 ile 2014 yılları arasında Yıldırım Demirören başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nunda MHK başkanlığı yapmıştı.

1948 doğumlu olan Zekeriya Alp, futbolculuk döneminde A Milli Futbol Takımı’nda forma giyerken, Feriköyspor ve Beşiktaş takımlarında da oynadı. Alp, Levent Bıçakçı’nın TFF başkanlığı yaptığı dönemde yönetim kurulunda yer almıştı.

(İHA)

Bugün 16:53 TSİ İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu mask
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu
Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131 yabancısı oldu mask
Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131 yabancısı oldu
Barcelona, Brandon Davies’i transfer etti mask
Barcelona, Brandon Davies’i transfer etti
Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e emanet mask
Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e emanet
"Gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe’nin yanında olacaklarını biliyorum" mask
"Gurbetteki vatandaşlarımızın Fenerbahçe’nin yanında olacaklarını biliyorum"
Terörden Kaçtı, Sporla Tanıştı, Avrupa 2’ncisi Oldu mask
Terörden Kaçtı, Sporla Tanıştı, Avrupa 2’ncisi Oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

Diyanet İşleri Başkanlığından İslamofobi Hakkında Açıklama! mask
Diyanet İşleri Başkanlığından İslamofobi Hakkında Açıklama!
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı mask
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir? mask
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir?
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar mask
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL