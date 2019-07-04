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Bugün 16:55 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:00 TSİ

ABD'li Finans Şirketinden Önemli Türkiye Açıklaması

Amerika’nın ön de gelen uluslararası finans ve bankacılık şirketi, JP Morgan, geçtiğimiz günlerde Türkiye hakkında çok önemli açıklamalarda bulunarak, gelecek dönemlerde Türkiye’nin yatırım ve ekonomik büyüme açısından hızlı bir gelişim kaydedeceği düşünülmektedir.
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ABD'li Finans Şirketinden Önemli Türkiye Açıklaması!

Amerika’nın ön de gelen uluslararası finans ve bankacılık şirketi, JP Morgan, geçtiğimiz günlerde Türkiye hakkında çok önemli açıklamalarda bulunarak, gelecek dönemlerde Türkiye’nin yatırım ve ekonomik büyüme açısından hızlı bir gelişim kaydedeceği düşünülmektedir.

TÜİK ( Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Temmuz ayında açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarını, gelecek için normal bulduğunu belirten ABD merkezli finans şirketi, bu süreçten sonra Türkiye ekonomisinde önemli gelişmelerinde yaşanabileceği hakkında yorumlarda bulundu.

Türkiye için enflasyon rakamı beklentilerini düşüren JP Morgan finans şirketi, tahminlerinde yanılmazsa Türkiye’nin önümüzdeki ekonomik yılının, bu yıla göre daha iyi geçeceği düşünülmektedir. Uluslararası ABD’li finans şirketinin açıklamalarının ardından iç piyasalarda bu haber büyük bir sevinçle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan G – 20 zirvesinde ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumuyla birlikte, JP Morgan’ın bu açıklaması da uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine güveni tazelemiş oldu.  

Gelecek Dönem Enflasyon Beklentisi Düştü!

Temmuz ayında açıklanan, 2019 yılı ikinci enflasyon rakamları, uluslararası finans şirketleri tarafından olumlu karşılandı. ABD’nin en önemli finans ve bankacılık şirketi olan JP Morgan, geçtiğimiz günlerde Türkiye için gelecek yıl enflasyon tahminini %15,1’den %14’e çekerek piyasalarda önemli etkilerin yaşanmasına neden oldu.

Türkiye için gelecek ekonomik beklentilerin olumlu yönde olduğunu ifade eden JP Morgan, uluslararası alanda Türkiye ekonomisinin rahat bir döneme girebileceğini de belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) JP Morgan gibi uluslararası finans şirketlerinin enflasyon tahminlerini düşürmesinin ardından yeni önlemler ve ekonomide gevşeme politikalarının izleyeceği düşüncesi doğmuştur. Uzmanlar tarafından finans şirketlerinin tahminlerinin önemli olduğu vurgusu yapılırken, merkezi hükümetin para ve ekonomi politikalarının da gelecek dönem için önemli değişikliklerin uygulanacağı düşüncesi doğmuştur.

JP Morgan tarafından Türkiye’nin gelecek yıl enflasyon rakamlarının düşük tahmin edilmesi üzerine piyasalarda da önemli dalgalanmalar yaşandı. Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan açıklamalar döviz kurlarında düşüşe ve Borsa İstanbul’da değer artışına sebep olmuştu. ABD ve Türkiye ilişkilerinin yumuşama gösterdiği bu dönemde gelecek yılki ekonomik sürecinde aynı doğrultuda yumuşayacağı düşünülmektedir.

JP Morgan Enflasyonda Düşüş Bekliyor!

Uluslararası ABD’li Finans ve Bankacılık Şirketi JP Morgan, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gelecek yıl için enflasyon tahminin %15’den 1 puan gerileyerek %14 olarak açıklanması, iç piyasada canlandırıcı etkiler yarattı.

Türkiye için enflasyon tahminlerinin düşmesi önemli yatırım anlaşmalarının ve para piyasalarında Türk Lirası üzerinde değer artışlarının gerçekleşmesi olarak değerlendirilmektedir.

Bugün 16:55 TSİ - Ekonomi

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