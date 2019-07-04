Ankara Ekspresi Raylara Geri Döndü

Demir yolu taşımacılığının efsane hatlarından biri olan Ankara – İstanbul (Halkalı) seferini yapan Ankara Ekspresi, yeni sefer duyurusunu yaptığı andan itibaren tüm biletleri kısa süre içinde satıldı. 6 Temmuz 2019 tarihinden itibaren düzenli sefer yapmaya başlayacak olan Ankara Ekspresi, uzun bir aranın ardından yeni sefer duyurusu yaptı.

Ankara’dan İstanbul Halkalı ’ya yapılacak seferlerde trenin birçok farklı noktadan geçmesi beklenmektedir. Ankara Ekspresi’nin seferlerini en az 8 – 9 saat arasında tamamlaması beklenmektedir. Ankara Ekspresi resmi seferlerine başladıktan sonra her gün saat 22.00’da hareket etmesi planlanmaktadır.

311 yolcu kapasitesine sahip Ankara Ekspresi, birçok farklı güzergahtan giderek yolcuların nostaljik bir tren yolculuğu yapmasını sağlayacak. Ankara Ekspresi’ne olan talebin son yıllarda artmasının ardından, TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Ekspresi seferlerini yeniden seferleri arasına ekledi.

İlk seferi için Ankara Ekspresi’nin tüm biletleri satılarak, taleplerin haklılığı ortaya çıkmış oldu. Uzun süredir Ankara – İstanbul hattında Yüksek Hızlı Tren seferlerinin yapılması, Ankara Ekspresi’nin kullanımını ortadan kaldırmıştı. Ancak gelen talepler doğrultusunda yeniden sefere başlayacağı duyurusunun yapılması vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Ankara Ekspresi Güzergâh Bilgisi!

2012 tarihinde, Gebze ve Köseköy bölgesinde, YHT (Yüksek Hızlı Tren) demir yolu ve bakım onarım çalışmalarının yapılmasıyla seferlerine ara verilen Ankara Ekspresi, geçtiğimiz günlerde yeni sefer yapacağı duyurusu üzerine, tüm biletleri satıldı. İlk resmi seferini 6 Temmuz’da yapması planlanan seferin, Ankara – İstanbul (Halkalı) arasında önemli bir taşımacılık faaliyeti yürütmesi beklenmektedir.

Ankara Ekspresi güzergah bilgilileri; Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme ve Bakırköy güzergâhlarını takip etmesi beklenmektedir. Ankara ve Halkalı hattında Ankara Ekspresi yaklaşık 8 saat 45 dakikalık bir sefer süresiyle hizmet verecektir.

Ankara Ekspresi’nin birçok kişi tarafından uzun süredir yeniden seferîlerine başlamasını talep ettiği bilinmektedir. Gebze ve Köseköy tren hattınd a1 Şubat 2012 tarihinden beri yapılan YHT çalışmaları Ankara Ekspresi’nin uzun süre önce seferlerinin iptal olmasına neden olmuştur.

Ankara Ekspresi yeni seferlerinde yolculara; 4 pulman, 1 yemekli vagon ve 4 yataklı vagonla yolculara hizmet verecektir. Toplamda 311 kapasitelik yolcu taşıması beklenen Ankara Ekspresi’nde ayrıca 1 vagonda engelliler için ayrılmıştır.

Yeme ve içme ihtiyaçlarının da giderilebileceği Ankara Ekspresi, uzun süredir hizmet vermemesinin ardından ilk sefer duyurusuyla tüm biletlerin rekor sürede satıldığı bildirildi.

Ankara Ekspresi’nin 6 Temmuzda her gün saat 22.00’da hareket etmesi planlanmaktadır.