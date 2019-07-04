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Çubuk'ta Otobüs Üretim Fabrikası Kuruluyor

ANKARA - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş; ''Yaklaşık 320 dönümlük alanda ve 450 milyon liralık yatırım ile kurulacak fabrika ile Ankara otobüs üretim merkezi haline gelecek'' dedi.
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Başkan Demirbaş ilçelerine 450 milyon liralık yatırımla otobüs üretim fabrikası kurulacağını bildirdi. İlçeye fabrika kurmak isteyen özel firma yetkilileriyle başkanlık toplantı salonunda görüşen Belediye Başkanı Demirbaş projenin fizibilite raporunu inceledi.

Demirbaş gazetecilere yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde girişimcilere ziyaretlerde bulunduğunu bunların meyvesini almaya başladıklarını söyledi.

Amaçlarının ilçelerine ekonomik girdi sağlayabilecek ve istihdam sorununu çözecek çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Demirbaş Her konuda yatırımcılarımıza destek vermeye hazırız. Yeter ki ilçemize ve ülkemize katkı verecek yatırımlar yapılsın. diye konuştu.

Demirbaş ilçelerindeki havaalanı ve başkente çok yakın olmalarının yatırımcılar için büyük bir avantaj olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Geçtiğimiz hafta MAN Türkiye A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Doğrusöz ile görüşmüştük. MAN Türkiye A.Ş. firmasının yeni yatırımlar için Çubuk ilçemizi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 320 dönümlük alanda ve 450 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrika ile Ankara otobüs üretim merkezi haline gelecek. Sadece Çubuk'un değil Ankara'nın ve Türkiye'nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Gençlerimize de iş imkanı sağlanacak. Bu projeyi her anlamda destekliyoruz. Çubuk'a yatırım yaparak ekonomimize katkı sağlayan teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan tüm yatırımcıları biz destekliyoruz. Belediye olarak tüm yatırımcılar başımızın tacıdır.

Firma yetkilisi Hüsamettin Çoban ise projenin hazırlandığını ÇED raporlarının tamamlanmasıyla kısa sürede yatırımların başlayacağını kaydetti.

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Bugün 17:13 TSİ Ankara/ Çubuk- Ekonomi

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