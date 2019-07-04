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ABD’nin ‘Terör’ Çelişkisi

PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık’ın Washington Post’taki terör propagandası, ABD’nin terör konusundaki çelişkisini bir kez daha ortaya koydu.
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ABD, geçtiğimiz yıl PKK’nın eli kanlı elebaşlarından Murat Karayılan’ın başına 5 milyon, Cemil Bayık’ın başına 4 milyon, Duran Kalkan’ın başına da 3 milyon dolar olmak üzere toplam 12 milyon dolar ödül konulduğunu açıklamıştı. Bayık’ın Washington Post skandalı, ABD’nin bir kez daha terör örgütleri arasında ayrım yaptığını gözler önüne serdi. Dışişleri Bakanlığı, terörist Bayık’ın propagandasına izin vererek skandala imza atan Washington Post’ta da sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “ALENEN TERÖR PROPAGANDASI YAPILMIŞTIR”

Açıklamada, “ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK’nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan ’terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir" denildi.

REWARDS FOR JUSTİCE PROGRAMI VE TERÖR ÇELİŞKİSİ

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan ‘Rewards for Justice’ (Adalet İçin Ödül) programı kapsamında geçtiğimiz yıl PKK’nın elebaşları Murat Karayılan’ın başına 5 milyon, Cemil Bayık’ın başına 4 milyon, Duran Kalkan’ın başına da 3 milyon dolar olmak üzere toplam 12 milyon dolar ödül konulduğu duyurulmuştu. Rewards for Justice programının internet sitesinde PKK ve Cemil Bayık için şu ifadeler yer alıyor:

“Cemil Bayık, PKK’nın İcra Kurulu Üyesi olup aynı zamanda kurucu üyesi ve kıdemli lideridir. Bayık aynı zamanda Hazine Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Kongra-Gel olarak da PKK, bölgesel olarak aktif bir terör örgütü olup ABD’de tarafından belirlenmiş bir yabancı terör örgütüdür. PKK, Türk hükümet yetkililerini, polis ve güvenlik güçlerini hedef aldı ve ayrım gözetmeksizin sivilleri yaraladı ve öldürdü. PKK, silah ve malzemeler elde etmek için Avrupa’daki ağını ve suç faaliyetlerini kullanıyor. PKK, intihar bombacılarını, araç kaynaklı patlayıcı aygıtları ve diğer ayrım gözetmeyen terör taktiklerini kullandı. PKK aynı zamanda gençleri bazen de kaçırılma yoluyla saflarına alıyor ve beyinlerini yıkayarak onları militan olarak kullanıyor. 1993’te PKK, bir Amerikalı dâhil 19 Batılı turisti kaçırdı ve PKK bombalamasında 1995 yılında iki Amerikalı yaralandı. 2015 ve 2016 yıllarında PKK, Türkiye’nin metropolitan merkezleri ve Ege ve Akdeniz kıyılarındaki turistik yerlere yönelik saldırıları artırdı. Ağustos 2016’da grup, Şırnak’ın polis merkezine karşı yapılan ve 11 kişinin öldüğü ve 70’den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı üstlendi. Haziran 2017’de PKK, Türkiye’nin güneydoğusundaki bir askeri konvoya saldırdı ve 20’den fazla askeri öldürdü. 2015’ten bu yana grup bin 200’den fazla Türk güvenlik görevlisinin ve sivillerin ölümlerinden sorumlu olmuştur.”

(İlker Turak/İHA)

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