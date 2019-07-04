Serbest Piyasada Altın Fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da 254,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,60 liradan, bin 676 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 697 liradan, 232 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 638 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 658 liradan, 819 liradan alınan Yarım Ziynet 829 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satıldı.
(İHA)
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz