Merkez Hakem Kurulu’nun başkan ve üyeleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Başkanlığını Zekeriya Alp’in yapacağı Merkez Hakem Kurulu ise şu üyelerden oluşuyor:
Başkan: Zekeriya Alp
Üyeler: Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz