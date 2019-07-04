Bugün Neler Yaşandı? 04 Temmuz Günün Özeti

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Bedelli askerlik ve imar barışı bütçeye katkı sağladı

Cumhurbaşkanlığı’nın raporuna göre, geçtiğimiz yıl beklenen bütçe 97 milyar liraydı. Ancak bütçe yüzde 40’lık artışla beklentiyi aştı ve 136,5 milyar lira oldu.

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Işıl ışıl üçü bir arada

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul’un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı. Kırmızı ve mavi ışıklarıyla boğazı aydınlatan köprüler Boğaz manzarasına renk kattı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Martı Tim” olarak adlandırılan bisikletli polisler göreve başladı. Tim, yaz boyunca özellikle vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Gölbaşı, Ahlatlıbel ve Eymir gibi yerlerde görev yapacak.

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“Adrenalin olsun diye kapkaç yaptılar

Adana’da yolda yürüyen kadının arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kadının yerlerde sürüklendiği kapkaç anı bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlıların, “Paraya ihtiyacımız yok. Adrenalin olsun diye yaptık” demesi dikkat çekti.

(İHA)