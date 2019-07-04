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Rus Nükleer Denizaltısındaki Yangının Sebebi Belli Oldu

Rus Nükleer Denizaltısında Yangın Paniği, ABD Basınından Casusluk İddiası, Yeni Bir Kursk Faciasının Yaşadığı Düşünülmekte, Denizaltıda yangın: 14 Rus denizci öldü, Rus denizaltı yangınında nükleer iddiası
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Rus Nükleer Denizaltısında Yangın Paniği!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son günlerde tüm programlarını iptal etmesine neden olan olay tüm dünyada panik yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Rusya’ya ait nükleer bir denizaltında yangın çıkması üzerine 14 Rus denizaltı personelinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Nükleer ve istihbarat görevinde bulunan denizaltında çıkan yangından sonra bulunduğu sularda nükleer sızıntının olup olmadığı şüphesi tüm dünyada korku ve paniğe neden oldu.

Rus Nükleer Denizaltısındaki Yangının Sebebi Belli Oldu

Rus Nükleer Denizaltısındaki Yangının Sebebi akü odasında meydana geldiği, akü odasından ve yakıtın depolandığı bölümde çıkan yamgın diğer bölümlere yayıldığı açıklandı..Meydana geln olayın detayları hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verildiği bildirildi.

Denizaltıda yangın: 14 Rus denizci öldü

14 Rus denizaltı personelinin hayatını kaybettiği olayın ardından önceden yapılmış tüm yurt dışı planlarını iptal ederek ülkesine dönen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayın ardından çok büyük üzüntü duyduklarını belirten açıklamalarda bulundu.    

Loşarik tipi Rus denizaltısında yaşanan olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkan yardımcı Mike Pense’de aynı tarihte tüm planlarını olağan üstü bir şekilde iptal etti. ABD ve Rusya arasında benzer dönemde aynı haraketliliğin yaşanması birçok kişinin yeni komplo teorilerinde bulunmasına neden oldu.

Nükleer denizaltında yaşanan yangının ardından bölgede nükleer bir sızıntı olabileceği iddialarınaysa Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi tarafından açıklama geldi. Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesinin, konu hakkında Rusya’dan detaylı bilgi aldıklarını ve şuan için herhangi bir nükleer sızıntının olmadığını beyan eden açıklamalarda bulundular.

ABD Basınından Casusluk İddiası!

Rusya’nın Nükleer istihbarat denizaltısının ABD kıyılarına yakın okyanus bölgesinde casus faaliyetlerinde bulunduğuna yönelik iddialar dünya basınında ilk sıralarda yer alan haberler arasındadır.

Rus nükleer istihbarat denizaltısında geçtiğimiz gün yaşanana yangın, Rusya tarafından yürütülen gizli bir faaliyetin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. 14 mürettebatın öldüğü denizaltı yangınından sonra ABD’de pentagon yetkilileri tarafından, Rusya’nın bölgede yürüttüğü casusluk faaliyetlerinden büyük bir tedirginlik duyduklarına yönelik açıklama yapıldı.

Yeni Bir Kursk Faciasının Yaşadığı Düşünülmekte!

Soğuk savaş döneminden sonra Sovyetler Birliğine ait Rus nükleer denizaltısı Kursk’ta yaşanan iki patlamada 118 denizaltı personeli hayatını kaybetmişti. Rusya’nın geçtiğimiz gönlerde benzer bir şekilde hasar gören nükleer istihbarat denizaltısı birçok kişiye geçmişte yaşanan bu olayın hatırlanmasına neden oldu.

2000 yılında yaşanan Kursk faciası, Rusya’nın özellikle askeri ve nükleer faaliyetleri hakkında yeniden düzenlemeler yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Rus yetkililerin 14 personelin öldüğü Rus denizaltı kazası sonrası kapsamlı bir açıklama yapması beklenirken, başta ABD olmak üzere birçok farklı ülkeden olaylı ilgili açıklama yapıldı.

Rus denizaltısında yangın çıkmasının ardından dünya gündeminde birçok farklı komplo teorisi ortaya atılmıştır.    

Bugün 18:11 TSİ Ankara- Dünya

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