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Bugün 18:27 TSİ- Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,02’lik hafif yükselişle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,02’lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 18,88 puanlık artışla 99 bin 382 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,61 değer kaybetti.

(İHA)

Bugün 18:27 TSİ İstanbul- Ekonomi

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