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Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu - Ankara Haberleri

Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu, Ankara Haberleri, ANKARA'nın Kızılcahamam'da balık tutmak için kedi gölüne giren bir kişi boğuldu.
Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu - Ankara Haberleri mask
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Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu - Ankara Haberleri

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Ömer Karakuş 62 balık yakalamak için girdiği Kedi Gölü'nde boğularak can verdi.

Hadise, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kedi Gölü’nde  geldi. Yıldırım Çatak Mahallesi'nde oturan Ömer Karakuş, serpme ağ ile gölde balık yakalamaya çalıştı. Karakuş, gölün dibine takılan ağı kurtarmak için suya girdi, ancak iddiaya göre bataklığa saplandı.

Karakuş'tan bir vakit haber alamayan yakınları, aramak için suyun kenarına geldi. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Karakuş'un boğularak yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Boğulma olayı hakkında soruşturma başlatıldı.

Bilgi İçin Okuyabilirsiniz.

Gölde Boğulma Haberleri Gölde boğulma haberleri oldukça can sıkıcıdır. Son zamanlarda bu haberlerinin sayısının artması nedeni ile uzmanlar boğulma ilk yardım eğitimi alınması konusunda insanları uyarıyor. İlk yardım bilen kişiler hayat kurtarıyor. Üstelik ilk yardım derslerini almak yüklü miktarlarda para ya da uğraş istemiyor.

İnsanların ücretsiz olarak tercih edebilecekleri bir çok farklı kaynak bulunuyor. İnternette konu ile ilgili sayısız makale ile video yer alıyor. Belediyeler ve özel dernekler ilk yardım derslerini tamamen ücretsiz olarak veriyor.

İlk Yardım Yapın Siz de Bir Canı Boğulmaktan Kurtarın, Gölde boğulma vakalarında can kaybı yaşanmaması için ilk yardım yapabilirsiniz. İlk yardım yapmak için ilk olarak kişiyi sudan karaya çıkarın. Sudan çıkardığınız kişi için sağlık ekibini çağırın. Yanınızda bulunan biri varsa onlardan da bunu isteyebilirsiniz. Sudan çıkardığınız kişinin sırt üstü uzanmış olmasına özen gösterin. Kişinin ağzında eğer takma diş varsa çıkarın. Islak kıyafetleri üzerinden çıkarın ve battaniyeye sararak vücutlarını kurulayın. Kemer varsa gevşetin. Nabız kontrolü yapın.

Dün 23:27 TSİ DHA Ankara- Asayiş

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