Filenin Efeleri, yarı finalde
Slovenya’nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB Challenger Kupası’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, A Grubu’ndaki ilk maçında Şili’Yİ 25-13, 25-22 ve 25-22‘lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucla Filenin Efeleri, yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Ay-yıldızlılar, A Grubu’ndaki ikinci ve son karşılaşmasında ise; yarın TSİ 21.30’da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.
- Salon: Stozice
- Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Mirko Jankovic (Sırbistan)
Türiye: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Volkan (L), Metin, Oğulcan)
Şili: Parraguirre, Uteau, Araya, Parraguirre, Bonacic, Banda, Castillo (L) (M.Parraguirre, Mardones, Soltau)
- Setler: 25-13, 25-22, 25-22
- Süre: 81 dakika (21, 30, 30)
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz