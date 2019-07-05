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Levent Yüksel Harbiyeyi Salladı

Kerki Solfejin düzenlediği Açıkhava Konserlerinin önceki akşamki konuğu Levent Yüksel oldu. Harbiyeyi dolduran binlerce kişi Levent Yüksel'in her şarkısını adeta bir marş gibi hep bir ağızdan söyledi.
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Levent Yüksel Harbiyeyi Salladı

Kerki Solfej’in düzenlediği Açıkhava Konserleri’nin önceki akşamki konuğu Levent Yüksel oldu. Harbiye’yi dolduran binlerce kişi Levent Yüksel’in her şarkısını adeta bir marş gibi hep bir ağızdan söyledi.

Harbiye’deki her konserinde sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, yine geleneği bozmadı. ‘Ya Sonra’ şarkısı ile konserine başlayan başarılı sanatçı, ‘Ayrılmam’, ‘Kadınım’, ‘Medcezir’, ‘Tuana’, ‘Karaağaç’, ‘Bi Daha’, ‘Zalim’ gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’ dan seçtiği ‘Mutlu Ol Yeter’, ‘Kaderimin Oyunu’, ‘Yalnızım Dostlarım’ şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Harbiyede Yer Yerinden Oynadı

Şarkılarıyla olduğu kadar Hakan Akkaya imzalı sahne kıyafetleriyle de dinleyicilerin beğenisini kazanan Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla sahnede adeta devleşti.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Levent Yüksel Konser Tarihleri

Levent Yüksel'in Kerki Solfej ile Gerçekleştireceği Açıkhava Konser Takvimi

2 Ağustos 2019 Cuma Bodrum Antik Tiyatro

14 Ağustos 2019 Çarşamba Ayvalık Amfi Tiyatro

18 Ağustos 2019 Pazar Kuşadası Amfi Tiyatro

31 Ağustos 2019 Cuma Datça Amfi Tiyatro

Bugün 09:10 TSİ Ankara- Etkinlik

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