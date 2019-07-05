Levent Yüksel Harbiyeyi Salladı
Kerki Solfej’in düzenlediği Açıkhava Konserleri’nin önceki akşamki konuğu Levent Yüksel oldu. Harbiye’yi dolduran binlerce kişi Levent Yüksel’in her şarkısını adeta bir marş gibi hep bir ağızdan söyledi.
Harbiye’deki her konserinde sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, yine geleneği bozmadı. ‘Ya Sonra’ şarkısı ile konserine başlayan başarılı sanatçı, ‘Ayrılmam’, ‘Kadınım’, ‘Medcezir’, ‘Tuana’, ‘Karaağaç’, ‘Bi Daha’, ‘Zalim’ gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’ dan seçtiği ‘Mutlu Ol Yeter’, ‘Kaderimin Oyunu’, ‘Yalnızım Dostlarım’ şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Harbiyede Yer Yerinden Oynadı
Şarkılarıyla olduğu kadar Hakan Akkaya imzalı sahne kıyafetleriyle de dinleyicilerin beğenisini kazanan Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla sahnede adeta devleşti.
Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
Levent Yüksel Konser Tarihleri
Levent Yüksel'in Kerki Solfej ile Gerçekleştireceği Açıkhava Konser Takvimi
2 Ağustos 2019 Cuma Bodrum Antik Tiyatro
14 Ağustos 2019 Çarşamba Ayvalık Amfi Tiyatro
18 Ağustos 2019 Pazar Kuşadası Amfi Tiyatro
31 Ağustos 2019 Cuma Datça Amfi Tiyatro
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz