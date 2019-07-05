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Zıplayarak Stres Attılar

ANKARA - Sports International Vadi Şubesi, Kangoo Jump etkinliği ile eğlenceli bir akşama imza attı. Zıplayarak spor yapıp eğlenme imkanına sahip olan üyeler ve katılımcılar günün stresinden uzaklaşma imkanına sahip oldu.
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Zıplayarak Stres Attılar

Sports International Vadi Şubesi, Kangoo Jump etkinliği ile eğlenceli bir akşama imza attı. Zıplayarak spor yapıp eğlenme imkanına sahip olan üyeler ve katılımcılar günün stresinden uzaklaşma imkanına sahip oldu.

Ankara’nın en yeşil manzarası olan Dikmen Vadisi’nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda Ankaralı katılım gösterdi. Ayakkabı olarak giydikleri yaylı ayakkabılar eşliğinde ısınma hareketleri ile vücutlarını koşuya hazırlayan katılımcılar ardından vadi parkurunun tamamını koştular. Koşarken eğlenceli görüntülerde veren Kangoo Jump severler, eğlenceli spor aktivitesinde buluştu. Kangoo Jump ile fazla kilolardan kurtulmanın yanı sıra sıkılaşmanın da mümkün olacağını belirten Sports International Vadi Spor Yöneticisi Arifcan Şanal şunları söyledi: “Biz üyelerimiz ile birlikte bu tarz aktivitelerde ekip ruhunu ve takım çalışmasını kuvvetlendirirken eğlence ile de motivasyon aşılamaya özen gösteriyoruz. Spor yapmak uzun süreli bir disiplin olduğundan spor yaparken eğlenilmesini de sağlamak da bizler için önemli. Motivasyon ne kadar yüksek olursa sonuç almamız o kadar hızlanır”

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