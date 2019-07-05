Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:24 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:07 TSİ

05 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6020 liradan, euro ise 6,3240 liradan güne başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

05 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,60 liradan alınan dolar 5,6020 liradan, 6,3220 liradan alınan euro ise 6,3240 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,9990 liradan, euro ise 6,3240 liradan satılmıştı.

(İHA)

# DOLAR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:24 TSİ İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Borsa güne yatay başladı mask
Borsa güne yatay başladı
Benzine İndirim Yapıldı mask
Benzine İndirim Yapıldı
05 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
05 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Borsa Günü Yatay Tamamladı mask
Borsa Günü Yatay Tamamladı
Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Çubuk'ta Otobüs Üretim Fabrikası Kuruluyor mask
Çubuk'ta Otobüs Üretim Fabrikası Kuruluyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup
G-20 rüzgârı piyasaları uçurdu - Ekonomi Haberleri mask
G-20 rüzgârı piyasaları uçurdu - Ekonomi Haberleri

GALERİ

Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor mask
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı mask
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı mask
Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL