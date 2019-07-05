Benzine İndirim Yapıldı
Benzin pompa fiyatlarına litrede ortalama 11 kuruş indirim yapıldı. Buna göre, benzinin litresi İstanbul’da 7,08 liradan 6,97 liraya, Ankara’da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 liraya, İzmir’de ise 7,15 liradan 7,04 liraya geriledi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz