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Şişecam'dan Yıldızlar Geçidi Ödül Töreni

Şişecam Topluluğu’nun çalışanlarının ödüllendirildiği “Şişecam Yıldızlar Geçidi” ödül töreni bu yıl sekizinci kez düzenlendi. Topluluğun üretim faaliyetlerini yürüttüğü üç kıtada 13 ülkedeki çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, üretim, enerji verimliliği, kalite, inovasyon ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda hayata geçirilen 158 proje değerlendirildi. Bu projeler arasından toplam 28 proje ödül almaya hak kazandı.
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Şişecam Topluluğu’nu geleceğe taşıyan “Yıldız Çalışanlar” ödüllendirildi

Şişecam Topluluğu’nun çalışanlarının ödüllendirildiği “Şişecam Yıldızlar Geçidi” ödül töreni bu yıl sekizinci kez düzenlendi. Topluluğun üretim faaliyetlerini yürüttüğü üç kıtada 13 ülkedeki çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, üretim, enerji verimliliği, kalite, inovasyon ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda hayata geçirilen 158 proje değerlendirildi. Bu projeler arasından toplam 28 proje ödül almaya hak kazandı. “İş Sağlığı ve Güvenliği” kategorisinde ise Şişecam bünyesindeki 9 üretim tesisi ödüle layık görülürken, törende ayrıca 13 çalışana da özel ödül verildi.

Camın tüm temel alanlarıyla soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, çalışanlarının başarılarını ödüllendirmek ve hayata geçirilen iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla “Şişecam Yıldızlar Geçidi’ ödül töreninin sekizincisine ev sahipliği yaptı. Şişecam’ın 13 ülkedeki çalışanlarının başarılı çalışmalarının ödüllendirildiği organizasyonda, üretim ve enerji verimliliği, kalite, inovasyon ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı alanda hayata geçirilen 158 proje değerlendirilirken, toplamda 28 proje ödül almaya hak kazandı. “İş Sağlığı ve Güvenliği” kategorisinde ise Topluluk bünyesindeki 9 üretim tesisi ödüle layık görülürken, 13 çalışana da özel ödül verildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, törende yaptığı konuşmada, Şişecam’ın ana faaliyet alanlarının tümünde dünyanın ilk üçü içinde yer alma hedefine dikkat çekerek, “Bizlere düşen temel görev; Şişecam’ı geleceğe taşımaktır. Bugün üç kıtada 13 ülkede üretim yapıyorsak, 150 ülkede ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyorsak, 22 bin kişilik dev bir aile olmuşsak, küresel ligin üst sıralarında yer alıyorsak, her zaman bu anlayış doğrultusunda yolumuza devam ettiğimiz içindir. Topluluğumuzun hedeflerine ulaşması için elinden gelen çabayı gösteren Şişecam Ailesi’nin her bir ferdine teşekkür ederim” dedi.

“Dijital dönüşüm yolculuğumuz sadece süreçlerimizi değil, pazara sunduğumuz çözüm ve ürünleri de kapsıyor”

Prof. Dr. Ahmet Kırman, sözlerine şöyle devam etti: “Şişecam Topluluğu’nun istikrarlı yükselişini sürdürmek için bugün ödül kazanan projelerde olduğu gibi çözüm odaklı, maliyetleri azaltıcı, sürdürülebilir yeni projeler geliştirmeye devam etmeli ve çözüm odaklı yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Teknolojiyi kullanarak iş yapış biçimlerimizde bizleri yeniliklere götürecek dijitalleşme sürecini en iyi şekilde yönetiyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğumuz sadece süreçlerimizi değil, pazara sunduğumuz çözüm ve ürünleri de kapsıyor. Katma değerli ürünlerle büyüme hedefimiz doğrultusunda, Ar-Ge yetkinliklerimizi daha da geliştirip, müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayan ürünleri daha da hızlı bir şekilde pazara sunmayı hedefliyoruz. Şişecam’ı geleceğe taşımak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da azim, adanmışlık ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşırken, tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı da sürdüreceğiz.”

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