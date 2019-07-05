Bugün 10:15 TSİ - Dünya

Ulusal Mutabakat Hükümetine ait uçak düşürüldü

Libya’nın Tarhuna kentinde General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) saldırısı sonucu Ulusal Mutabakat Hükümetine ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçaktaki iki pilot da hayatını kaybetti.