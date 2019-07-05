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İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Besni Belediye Teftiş Raporu’nda söz konusu haberlerde isimlerine yer verilen milletvekillerinin herhangi bir eylemi, isteği ya da uygulaması ile ilgili herhangi bir tespit bulunmadığını, denetim için görevlendirilen kontrolörün böyle bir yetkisi de bulunmadığını açıkladı.
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Bakanlıktan Besni Belediyesi ile ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen Besni Belediye Teftiş Raporu kaynak gösterilerek bazı milletvekillerinin de ismi belirtilerek mesnetsiz bilgilere yer verildiği görüldüğüne dikkat çekildi. Söz konusu haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, "Belediyelere rehberlik edilmesi, yanlış ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasının engellenmesi amacıyla mutat aralıklarla önceden belirlenen teftiş programları kapsamında Bakanlığımızca belediyeler teftiş edilmektedir. Besni Belediyesine de 2019 yılı yaz teftiş programı uyarınca yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda Mahalli İdareler Kontrolörü görevlendirilmesi yapılmıştır. Belediyeleri teftiş etmek için görevlendirilen denetim elemanlarının temel görevi yapılan iş ve işlemler ile bunlara dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmektir. Bu kapsamda Besni Belediyesinin denetimi sonucunda düzenlenen teftiş raporunda yapılan tespitler bahse konu haberlerde iddia edilen aksine bazı temsil ağırlama ödemelerinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde belirlenen belgelerin bir kısmının eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tespitin muhatabı belediye yöneticileri ve personelidir. Dolayısıyla Besni Belediye Teftiş Raporu’nda söz konusu haberlerde isimlerine yer verilen milletvekillerinin herhangi bir eylemi, isteği ya da uygulaması ile ilgili herhangi bir tespit bulunmayıp, denetim için görevlendirilen kontrolörün böyle bir yetkisi de bulunmamaktadır" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bugün 10:27 TSİ Ankara- Siyaset

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