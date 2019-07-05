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6 Yaşına Kadar Özel Deterjan Kullanın, Çift Durulama Yapın

Bebeklerin cildinin yetişkinlere göre daha hassas ve duyarlı olduğundan özel deterjan ve yumuşatıcılar kullanılması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Özel deterjanlar 6 yaşına kadar kullanılmalı. Suda iyi çözülen deterjanlar tercih edilmeli, çift durulama yapılmalı. Çocukların çamaşırları nemli kalmamalı, açık havada kurutulmalı ve mutlaka ütülenmeli” dedi.
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6 yaşına kadar özel deterjan kullanın, çift durulama yapın

Annelerin aklına takılan sorulardan biri de bebeklerin çamaşırlarını yıkarken nasıl bir deterjan kullanmaları gerektiği oluyor. Bebeklerin cildinin yetişkinlere göre daha hassas ve duyarlı olduğundan özel deterjan ve yumuşatıcılar kullanılması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Özel deterjanlar 6 yaşına kadar kullanılmalı. Suda iyi çözülen deterjanlar tercih edilmeli, çift durulama yapılmalı. Çocukların çamaşırları nemli kalmamalı, açık havada kurutulmalı ve mutlaka ütülenmeli” dedi.

Cildi koruyan flora bebeklerde henüz oluşmamış olduğundan bebek cildi daha savunmasız oluyor. Bu durumun bebek cildini mikroorganizmalara karşı daha duyarlı hale getirdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Bu yüzden bebeğin, çocuğun cildine temas eden giysilerin temizliğini sağlayan maddelerin özellikli olması lazım” şeklinde konuştu.

Suda eriyen deterjan seçilmeli

Yeni alınan giysilerin kimyasallardan arındırılması için çocuğa giydirilmeden önce mutlaka yıkanması gerektiğini hatırlatan Dr. Akpınar, deterjan tercihi için önerilerini sıralayarak; “Deterjanın bütün dokulara yayılması, suda eriyebilmesi ve durulama anında da çamaşırlardan tamamen uzaklaştırılması gerekiyor. Sıvı deterjanların yayılımı daha kolaydır, diğer taraftan kapsül deterjanların yayılımı yetersiz kaldığı için kullanımı önerilmiyor” dedi.

6 yaşına kadar özel deterjan kullanılmalı

Okul başlama yaşına kadar özel deterjan kullanılması gerektiğini söyleyen Dr. Kemal Akpınar, “Ancak ilk iki yıl çok daha önemli; ondan sonrası karma geçiş dönemidir. Altı yaşından sonra ise çocukların çamaşırları kendi çamaşırlarımızla yıkanabilir” dedi.

Mikrobik bir durum yoksa 90 derecede yıkamayın

Bebek çamaşırlarının yüksek ısıda yıkanması gerektiği konusunda endişe edilmemesi gerektiğini anlatan Dr. Akpınar, “Sadece mikrobik bir durum olduğunda 60-90 dereceler tercih edilmeli. Çamaşırların sürekli 90 derece ısılarda yıkanmasının kumaşın doğal yapısını da bozabileceği unutulmamalıdır” dedi. Genel olarak çamaşırların yıkandığı ısının giysinin veya materyallerin cinsine göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Akpınar, “Hassas kıyafetler 30 derecelik suda, pamuklu kıyafetler ise 45 ile 60 derecelik suda yıkanabilir. Yoğun kirli çamaşırlar bir ön yıkama ya da önden hafif deterjanlı suda bekletilebilir. Çamaşırlar her zaman çift durulanmalı” önerisinde bulundu.

Çamaşırları açık havada kurutun

Bebek ve çocuk çamaşırlarının klasik yöntemle açık havada, güneşte kurutulmasının daha uygun olduğunu söyleyen Dr. Akpınar, “Kurutma makineleri yüksek devinimli hızla dönerek çalıştığı için çamaşır yapısında bozukluk yaratabilir, bu da hassas ciltli bir bebekte kızarıklık ve döküntüye neden olabilir. Diğer taraftan bu cihazlar herhangi bir mikroorganizma üretmez bu açıdan riskli değildir” dedi.

Ütüyü atlamayın

Isının mikroorganizmaları uzaklaştırdığını hatırlatan Dr. Kemal Akpınar, “Bu sebeple çamaşırların ütülenmesi önemlidir. Ütülemede de kuru ütüleme tercih edilmeli, çamaşırlar nemli bırakılmamalıdır” diye konuştu.

Deterjan içeriğine dikkat

6 yaşına kadar çocukların çamaşırları için kullanılan deterjan ve yumuşatıcılarda paraben, boyar madde ve bilinmedik kimyasal maddelerin yer almaması gerektiğini söyleyen Dr. Akpınar, “Ürünlerin çok yoğun kokulu olmaması gerekir. Bebek ürünle temas ettikten sonra hapşırmasıyla, öksürmesiyle veya ciltte oluşan kızarıklarla, kaşıntıyla alerjik bir durum olduğunu belli eder. Bu durumlarda çok bilindik veya çok pahalı bir ürün olsa bile üründen tamamen uzak durmak gerekir” şeklinde konuştu.

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