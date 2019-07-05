Başkan Altınok Şampiyonlara Madalyalarını Verdi

ŞAMPİYONLAR MADALYALARINI BAŞKAN ALTINOK’TAN ALDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2-4 Temmuz tarihleri arasında Keçiören’deki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen U19 Balkan Badminton Şampiyonası Ödül Töreni’ne katıldı. Dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden Başkan Altınok, “Türkiye Badminton Federasyonu’nun düzenlediği U19 Balkan Badminton Şampiyonası Ödül Töreni’nde dereceye giren ve müsabakaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye, Gürcistan, Sırbistan ve Bulgaristan’dan 19 yaş altı sporcuların yarıştığı turnuvada ‘Tek bayanlar’ kategorisi hariç, ‘Çift bayan, çift erkek, karışık çift, tek erkek’ kategorilerinin tamamında Türkiye şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonada, çift erkekler kategorisinde kürsünün tamamını Türkiye kazanırken tüm kategorilerde takım halinde şampiyonluk elde edildi. Ayrıca Türkiye, tekli mücadelelerde madalyaların yüzde 80’ini elde ederek de büyük bir başarıya imza attı.

Ödül töreni sonrası Türk sporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye olarak uluslararası müsabakalarda birçok branşta başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporun her branşına verdiği destek her geçen gün artıyor. Bu destekler de beraberinde başarılı sonuçlar getiriyor” diye konuştu.

Keçiören Belediyesi olarak çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için birçok faaliyet düzenlediklerine de değinen Altınok şunları söyledi:

“Bu yıl, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz 6 ila 14 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için ücretsiz Yaz Spor Okulu kursları düzenliyor. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları spora teşvik ediyoruz. Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesislerimiz gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Yavrularımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler. Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir toplumun ve huzurlu bir yaşamın temelinde spor vardır. Keçiören Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse çocuklarımızın bu tesislerden ücretsiz istifade etmeleri konusunda elimizden geleni yapıyoruz.”

U19 Balkan Badminton Şampiyonası Ödül Töreni’ne Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Başkan Vekili Selçuk Yılmaz ve Asbaşkan Akif Sıtkı Esen katılırken ödül töreninin sonunda Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencilerine badminton ekipmanı hediye etti.