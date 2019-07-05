Başkan Ertuğrul Çetin İlk Nikahını Kıydı

Başkan Ertuğrul Çetin ilk nikahını kıydı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilk nikahını kıydı. Dilara Özoğlu ve Zafer Çınar çiftinin mutluluklarına ortak oldu.

Ertuğrul Başkan, göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı. Pursaklar Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Dilara Özoğlu ve Zafer Çınar çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Ertuğrul Çetin, genç çifte mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını geline verdi.

Sürdürülebilir bir evliliğin karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye dayandığını söyleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ‘’ Toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumunun bir tanesinin temelini bugün attık. Malumunuz bizim için aile kavramı çok önemlidir. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma sizden sonra ki neslin mutluluğuna da teşkil edecektir. Bu nedenle çiftimizin de bu bilinçle hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorum. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin” dedi.

Ertuğrul Başkan, nikahlarını kıydığı genç çifte sandık muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etti. Ailelerle birlikte sohbet ederek anı fotoğrafları çektirdi.