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Bugün 10:45 TSİ- Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,05’lik hafif yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,05’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 45,42 puanlık artışla 99 bin 427 puandan açıldı.

(İHA)

Bugün 10:45 TSİ İstanbul- Ekonomi

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