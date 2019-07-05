Motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde götürdü

İstanbul’da trafikte tek tekerlek üzerinde giderek adeta terör estiren magandalara bir yenisi daha eklendi. Her gün cadde ve sokaklarda gördüğümüz sıradan magandalara nazaran bu kez ortaya motosikletli bir kurye çıktı. Ünlü bir pizza firmasının kuryesi olduğu öğretilen motosikletli, Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafikte seyrettiği esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

MÜŞTERİLERE SİPARİŞLERİ TEK TEKERLEK ÜZERİNDE GÖTÜRDÜ