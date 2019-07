Anadolu Bursiyerleri Programına Uluslararası Ödül

Koç Üniversitesi’nin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri üstün eğitim imkânlarıyla buluşturma hedefiyle 2011 yılında başlattığı “Anadolu Bursiyerleri Programı” dünyanın en saygın eğitim birliklerinden biri olan The Council for Advancement and Support of Education (CASE) tarafından ‘Gümüş Ödül’e layık görüldü. 2011 yılında 14 öğrenci ve 6 sponsor firmayla başlayan ve bugün 500’ü aşkın öğrenciye ulaşarak, 250’den fazla sponsor firma tarafından desteklenen Anadolu Bursiyerleri Programı, CASE 2019 Mükemmellik Ödülleri “Kaynak Yaratma Programları” kategorisinde ‘Gümüş Ödül’ kazandı.

Eğitim geliştirme ve destekleme kuruluşu olarak uluslararası alanda saygın bir yere sahip olan The Council for Advancement and Support of Education (CASE) tarafından verilen “2019 Mükemmellik Ödülleri” sahiplerini buldu. 20 ülkeden 611 kuruluşun 2856 uluslararası projesini 100 farklı kategoride değerlendiren kurul, Koç Üniversitesi’nin Anadolu Bursiyerleri Programı’nı kaynak geliştirme alanında ‘Gümüş Ödül’e layık gördü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı oldukları halde ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle hedefledikleri eğitim kurumlarında öğrenim görme fırsatı bulamayan gençleri, Koç Üniversitesi’nin uluslararası standartlardaki eğitim olanaklarıyla buluşturan Anadolu Bursiyerleri Programı, “Kaynak Yaratma Programları” kategorisinde, ‘2019 Mükemmellik Ödülü’nü kazandı. Programın ödül töreni Ağustos ayı sonunda İngiltere’nin Birmingham şehrinde gerçekleşecek.

Türkiye’den ödüle layık görülen tek kurum olan Koç Üniversitesi, Anadolu Bursiyerleri Programı ile kazandığı ödüllere böylelikle bir yenisini daha eklemiş oldu.Program, bu yıl Times Higher Education tarafından dünya çapında en iyi uygulamaların ödüllendirildiği yarışmada da finalist olmuştu.2018 yılında ise Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkısından dolayı ödüle layık görülmüş, 2015 yılında yine CASE tarafından altın ödül almıştı.

Türkiye'de hem akademik hem de ihtiyaca dayalı burs sağlayan, bu kapsamda türünün ilki olan Anadolu Bursiyerleri Programı, özel sektördeki çok sayıda firmanın yanı sıra hayırsever şahıslar ve Koç Üniversitesi mezunları tarafından da destekleniyor. 2011 yılından bu yana Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında, 500’ü aşkın başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenci Koç Üniversitesi’nde burslu eğitim görme imkânı buldu.2019-2020 eğitim döneminde bağışçı kurum sayısı 250’yi, bağışçı şahıs sayısı ise 1000’i aşarken 100’e yakın yeni bursiyer daha programa dahil edilecek.

Anadolu Bursiyerleri Programı hakkında detaylı bilgi için :

https://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/