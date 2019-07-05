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Bugün 11:33 TSİ- Spor

Ralli heyecanı İstanbul’a taşınıyor

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan İTO 40. İstanbul Rallisi heyecanı bu hafta sonu 238,73 kilometrelik toprak zeminli parkurda yaşanacak.
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2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı olan İTO 40. İstanbul Rallisi, 52 otomobil ve 104 sporcu katılımıyla 6-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştiriliyor. İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından İstanbul Ticaret Odası ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, Şile ilçesine bağlı Ballıca, Göçbeyli, Oruçoğlu ve Bıçkıdere çevresindeki 238,73 kilometrelik toprak zeminli parkurda koşulacak.

Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası‘na da puan veren yarış yarın saat 12.30’da Tuzla’da bulunan ViaPort Marina’daki starttan başlayacak. Ekipler, 5 özel etabı geçerek ilk günü tamamlamış olacaklar. Yarışın ikinci günü olan 7 Temmuz Pazar ise ekipler ilk özel etap için saat 10.20’de servis alanından hareket edecekler ve 5 özel etabı geçtikten sonra saat 15.45’ten itibaren zorlu ralliyi tamamlayacaklar.

İlk 3 yarış sonunda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever lider durumda yer alırken, Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonası’nda Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda Uygar Birgili-Afşin Baydar ve Zafer Vatansever Ralli Kupası’nda da İlhan Mutluay-Cumhur Önder ekipleri ilk sırada bulunuyorlar.

(Mürselin Kılıç/İHA)

Bugün 11:33 TSİ İstanbul- Spor

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