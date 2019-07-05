Yenimahalle’nin Engellileri Amasra Turunda Buluştu

Yenimahalle Belediyesi’nden engellilere Amasra turu

Engelliler alanında yaptığı çalışmalarla onların hayatını kolaylaştıran Yenimahalle Belediyesi, engelli vatandaşların sosyalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Amasra gezisi düzenleyen Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi engellilere unutulmayacak bir gün yaşattı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın sağladığı rehber eşliğinde geziye katılan 36 engelli Amasra’yı ve tarihi yerlerini gezme ve tanıma imkânı buldu. Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi personelinin de vatandaşlara eşlik ettiği gezide engelli bireyler kaynaşarak yeni arkadaşlıklar edindi.

Günün sonunda gülen yüzler oldu

Daha önce görmedikleri yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan engelliler, Yenimahalle Belediyesi’ne kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür etti. Amasra’yı gezen katılımcılar dönüş yolunda Bolu Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un güzel jesti ile karşılaştı. Kısa bir Mengen gezisi yapan Yenimahalleliler çay bahçesinde soluklanarak gezi turlarını tamamladı. Engelli bireyler ve aileleri eğlenceli bir günün ardından yüzleri gülerek evlerine döndü.

Hepimiz potansiyel engelli adayıyız

Engelli bireylerin topluma kazandırılması, kaynaştırılması, yaşama sevinci ve motivasyonun arttırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Yenimahalle Belediyesi, düzenlediği organizasyonla engellerin aşılabildiğini bir kez daha kanıtladı. Bu tarz çalışmaların, etkinliklerin devam edeceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepimiz potansiyel engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız. Ayrıca düzenlediğimiz gezide misafirperverliklerini gösteren Amasra Belediye Başkanı Sayın Recai Çakır’a ve Mengen Belediye Başkanı Sayın Turhan Bulut’a da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ” şeklinde konuştu.