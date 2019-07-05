Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:34 TSİ- Gündem G: Bugün 11:38 TSİ

Yenimahalle’nin Engellileri Amasra Turunda Buluştu

ANKARA - Yenimahalle Belediyesi, Engelliler Birimi’ne kaydı olan engelli vatandaşları ve ailelerini düzenlediği Amasra gezisinde buluşturdu.
mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi’nden engellilere Amasra turu  

Engelliler alanında yaptığı çalışmalarla onların hayatını kolaylaştıran Yenimahalle Belediyesi, engelli vatandaşların sosyalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Amasra gezisi düzenleyen Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi engellilere unutulmayacak bir gün yaşattı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın sağladığı rehber eşliğinde geziye katılan 36 engelli Amasra’yı ve tarihi yerlerini gezme ve tanıma imkânı buldu. Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi personelinin de vatandaşlara eşlik ettiği gezide engelli bireyler kaynaşarak yeni arkadaşlıklar edindi.

 Günün sonunda gülen yüzler oldu

 Daha önce görmedikleri yerleri gezmenin mutluluğunu yaşayan engelliler, Yenimahalle Belediyesi’ne kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür etti. Amasra’yı gezen katılımcılar dönüş yolunda Bolu Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un güzel jesti ile karşılaştı. Kısa bir Mengen gezisi yapan Yenimahalleliler çay bahçesinde soluklanarak gezi turlarını tamamladı. Engelli bireyler ve aileleri eğlenceli bir günün ardından yüzleri gülerek evlerine döndü.

Hepimiz potansiyel engelli adayıyız 

Engelli bireylerin topluma kazandırılması, kaynaştırılması, yaşama sevinci ve motivasyonun arttırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Yenimahalle Belediyesi, düzenlediği organizasyonla engellerin aşılabildiğini bir kez daha kanıtladı. Bu tarz çalışmaların, etkinliklerin devam edeceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hepimiz potansiyel engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız. Ayrıca düzenlediğimiz gezide misafirperverliklerini gösteren Amasra Belediye Başkanı Sayın Recai Çakır’a ve Mengen Belediye Başkanı Sayın Turhan Bulut’a da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ” şeklinde konuştu.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:34 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde götürdü mask
Motosikletli kurye müşterilere siparişleri tek teker üzerinde götürdü
Altınlarını çay bahçesinde düşüren yaşlı kadına umre müjdesi mask
Altınlarını çay bahçesinde düşüren yaşlı kadına umre müjdesi
Başkan Ertuğrul Çetin İlk Nikahını Kıydı mask
Başkan Ertuğrul Çetin İlk Nikahını Kıydı
Başkan Altınok Şampiyonlara Madalyalarını Verdi mask
Başkan Altınok Şampiyonlara Madalyalarını Verdi
Üsküdar’da camide hırsızlık yapan şahıs kamerada mask
Üsküdar’da camide hırsızlık yapan şahıs kamerada
Kursiyerler Yılsonu Sergi Heyecanını Cermodern’de Yaşadı mask
Kursiyerler Yılsonu Sergi Heyecanını Cermodern’de Yaşadı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup
G-20 rüzgârı piyasaları uçurdu - Ekonomi Haberleri mask
G-20 rüzgârı piyasaları uçurdu - Ekonomi Haberleri

GALERİ

Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor mask
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı mask
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı mask
Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL