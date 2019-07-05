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​TEB’den Konut Kredisi Kampanyası

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,55’e kadar düşürdü. Böylece TEB, konut kredilerinde en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri oldu.
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Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,55 faiz oranlı konut kredisi kampanyası ile destek oluyor.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları söyledi: “Ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını %1,55’e kadar düşürdük ve konut kredilerinde en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimize 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,55 faiz oranlı kredi kampanyamız ile destek oluyoruz. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek”.

TEB, tüm müşterilerini, diğer avantajlı ürünlerini de sunabileceği, sektör tecrübesi ve konusunda uzman personeli ile hizmet verdiği şubelerine bekliyor.

Bugün 11:41 TSİ Ankara- Ekonomi

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