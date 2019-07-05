Ankara'da Açık Hava Sinema Etkinlikleri Başladı

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği Temmuz-Ağustos aylarında 60 gün boyunca 21 farklı noktada 41 gösterimle Çankayalılara yine nostalji dolu günler yaşatacak. Her yıl sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan Belediye, bu yıl Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Organize işler Sazan Sarmalı” filmlerini Çankayalılar ile buluşturacak.

Açık Hava Sinema Etkinliği, 21 farklı bölge ve mahallede düzenlenecek. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilecek gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar Mahallelerinde Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek.



ŞAMPİYONUN HİKAYESİ

Dram, biyografi türündeki film efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen jokey Halis Karataş ve eşi Begüm Atman’ın büyük aşkını konu ediyor. 1996 yılındaki Gazi Koşusu’nda 2:26:22’lik rekora sahip Bold Pilot’un sahibi Özdemir Atman’ın kızı Begüm Atman ile Bold Pilot’un daimi jokeyi Halis Karataş’ın başarılarına yer verilen filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın rol aldığı film yaşanmış bir aşkı anlatıyor.



ORGANİZE İŞLER DEVAM EDİYOR

Organize İşler filminin devamı olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan’a ait. Komedi, aksiyon türündeki Organize İşler Sazan Sarmalı’nın oyuncu kadrosunda ise Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor.



GÖSTERİM TAKVİMİ

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği'nin gösterim takvimi ise şöyle:



ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI

Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak.



Naci Çakır Pazar Yeri - 10.07.2019 Çarşamba

Aşıkpaşa Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma

Esat Pazar Yeri - 12.07.2019 Cuma

Cebeci Camii Önü - 14.07.2019 Pazar

Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 14.07.2019 Pazar

Huzur Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba

Dikmen Pazar Yeri - 17.07.2019 Çarşamba

50.Yıl Parkı - 20.07.2019 Cumartesi

Birlik Mahallesi Pazar Yeri - 20.07.2019 Cumartesi

Mürsel Uluç Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi

100.Yıl Pazar Yeri - 22.07.2019 Pazartesi

Ayrancı Pazar Yeri - 24.07.2019 Çarşamba

Atapark - 24.07.2019 Çarşamba

Anıtpark Konser Alanı - 26.07.2019 Cuma

Ahmet Arif Parkı - 26.07.2019 Cuma

Yaşamkent Kreş Arkası - 27.07.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 27.07.2019 Cumartesi

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 29.07.2019 Pazartesi

Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı - 29.07.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mh. 645 Sok. Oran - 31.07.2019 Çarşamba

Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 31.07.2019 Çarşamba



BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

Tüm Gösterimler Saat 21.00'de Başlayacak.

Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe

Esat Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe

50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma

100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma

Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi

Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi

Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi

Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi

Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba

Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba

Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi

Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı

Atapark - 20.08.2019 Salı

Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe

Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma

Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma

Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi