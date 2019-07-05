Bugün 12:01 TSİ - Gündem

Zincirlikuyu’daki yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Zincirlikuyu’da bir AVM’nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.