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Zincirlikuyu’daki yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Zincirlikuyu’da bir AVM’nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(İHA)

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