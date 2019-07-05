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Zincirlikuyu’daki yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi
Zincirlikuyu’da bir AVM’nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz