Gün batımında oluşan eşsiz manzara eşliğinde Galata Kulesi havadan görüntülendi. Kızıla bürünen gökyüzünün etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzünün yansımasıyla Haliç’in mavi suları da kırmızıya büründü. Bir çok fotoğrafçı o anları Galata Kulesinden görüntüledi. Galata Kulesinin en üst ucunda duran bir kuş ise ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.<>(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
Bugün 12:02 TSİ- Gündem
Galata Kulesi’nin gün batımıyla birleşen manzarası mest etti
İstanbul’un sembol yapılarından ve dünyanın en eski kulelerinden birisi olan Galata Kulesi’nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı. Mest eden manzara havadan da görüntülendi.
Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz