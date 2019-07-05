Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENTLİLERİN DOYA DOYA EĞLENECEKLERİ YAZ ŞENLİKLERİNİ BAŞLATTI

YAZ BOYUNCA HER HAFTA SONU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT REKREASYON ALANLARI VE PARKLARINDA DÜZENLENECEK YAZ ŞENLİKLERİ’NİN, 6-7 TEMMUZ’DAKİ ADRESİ İSE ALTINPARK OLACAK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEHTERAN TAKIMI İSE 6 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ANKARA KALESİ'NDE HER CUMARTESİ GÜNÜ GÖSTERİLERİNE BAŞLAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaz aylarını dopdolu ve eğlenerek geçirebilmesi için "Yaz Şenlikleri" düzenliyor.

İlki Gençlik Parkında başlayan şenliklerin ikincisi, 6-7 Temmuz'da Altınpark ile devam edecek.

HER HAFTA SONU AYRI PARKTA EĞLENCE

Yaz boyunca her hafta sonu Başkent'in farklı bir parkında gerçekleştirilecek şenlikler, saat 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

“Yaz Şenlikleri” adı altında bu yıl ilk kez yapılan programlarla, Başkent'in yaz akşamları eğlence dolu olacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ait rekreasyon alanları ile parklarında düzenlenecek olan şenliklerin 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günkü adresi ise Altınpark olacak.

Başkentliler aileleriyle birlikte; konserler, animasyon gösterileri, yarışmalar ve küçük hediyelerle unutulmaz bir yaz eğlencesi yaşayacak.

ANKARA KALESİ’NDE MEHTERAN TAKIMI KONSERLERİ BAŞLIYOR

Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin Başkent’e gelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nde Mehteran Takımı gösterileri de düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bundan sonra Ankara Kalesi’nde Cumartesi günleri vatandaşlarla buluşacak. Mehteran Takımı, bu yazın ilk gösterisini 6 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirecek.