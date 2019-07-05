Son olarak “Elimi Bırakma” dizisinde rol alan küçük oyuncu Yiğit Kaan Yazıcı umreye gitti. Yazıcı’nın sosyal medya hesabından, “Rabbim herkese nasip etsin çok güzel bir duygu” ve “Tüm insanlık için dua ettim, sevgi ve barış diledim” notlarıyla paylaştığı gönderileri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.<>(Neşra Durmaz/İHA)
Bugün 12:15 TSİ- Yaşam
Küçük oyuncunun umre paylaşımına yoğun ilgi
Ekranların sevilen dizisi “Elimi Bırakma”nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı’nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz