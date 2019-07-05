Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:23 TSİ- Ekonomi

GAP barajlarından ekonomiye dev katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük vizyon projelerinden olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa ettiği barajlar ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye’de ve dünyada elektriğin sigortası olarak değerlendirilen hidroelektrik enerji santrallerinin devreye alınması konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor. Amerika’dan Kanada’ya, Finlandiya’dan Japonya’ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 80, 90, hatta yüzde 100’ünü geliştirerek devreye almış bulunuyor. Türkiye de bu alandaki çalışmalara büyük önem veriyor. Topoğrafyası ve morfolojik yapısı göz önüne alındığında ülkemiz hem düşü hem de debi açısından şanslı sayılabilecek ülkeler arasında yer alıyor.

GAP BÖLGESİNİN POTANSİYELİ YILLIK 27 MİLYAR KİLOWATT.SAAT

Ülkemizde enerjinin önemli bir kısmı GAP bölgesinden, yani Fırat ve Dicle havzasından karşılanıyor. GAP enerji projeleri çerçevesinde Fırat ve Dicle nehirleri ile yan kolları üzerinde bir kısmı depolamalı olmak üzere toplam 41 adet hidroelektrik santral yapılarak, 7 bin 500 MW kurulu güç ile yılda 27 milyar kilowatt.saat enerji üretilmesi planlanıyor.

GAP BÖLGESİNDEN BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 200 MİLYAR TL KATKI

Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16’sının GAP kapsamında yer aldığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Fırat-Dicle havzasında sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması için bugüne kadar kamu-özel sektör işbirliği ile 23 adet baraj ve HES’i işletmeye aldık. Bu tesisler işletmeye alındıkları tarihten itibaren ise 710 milyar kilowatt.saat enerji üretimi sağlayarak milli ekonomimize yaklaşık 200 milyar TL katkı sağladı” dedi.

Hidroelektrik santrallerin kalkınmakta olan Türkiye’nin hızla artan enerji talebinin yerinde, zamanında ve çevreci bir şekilde karşılanmasını sağladığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Türkiye, enerji üretiminde özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde önemli bir mesafe kat etti. Çevreci bir enerji üretim şekli olan hidroelektrik enerjiye yönelik yatırım ve teşviklerimiz bundan sonra da sürecek. Dış ticaret açığında büyük payı olan enerji ithalatını ancak bu yolla, yani yerli kaynakların devreye alınmasıyla aşabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

(Neşra Durmaz/İHA)

Bugün 12:23 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Borsa güne yatay başladı mask
Borsa güne yatay başladı
Benzine İndirim Yapıldı mask
Benzine İndirim Yapıldı
05 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
05 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Borsa Günü Yatay Tamamladı mask
Borsa Günü Yatay Tamamladı
Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Çubuk'ta Otobüs Üretim Fabrikası Kuruluyor mask
Çubuk'ta Otobüs Üretim Fabrikası Kuruluyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup
G-20 rüzgârı piyasaları uçurdu - Ekonomi Haberleri mask
G-20 rüzgârı piyasaları uçurdu - Ekonomi Haberleri

GALERİ

Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor mask
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı mask
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı mask
Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL