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MNG Kargo Elektrikli Bisikletlerle Dağıtım Yaparak Doğayı Koruyor

Türkiye’de kargo taşımacılığı sektörünün gelişiminde başrol oynayan, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile taşımacılık sektörüne çağdaş dinamikler kazandıran MNG Kargo, çevreyi koruyan uygulamalar hayata geçiriyor. Filosunda 200 elektrikli bisiklet bulunan MNG Kargo, dağıtımlarını çevreyi koruyarak yapıyor.
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Türkiye’de kargo taşımacılığı sektörünün gelişiminde başrol oynayan, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile taşımacılık sektörüne çağdaş dinamikler kazandıran MNG Kargo, çevreyi koruyan uygulamalar hayata geçiriyor. Filosunda 200 elektrikli bisiklet bulunan MNG Kargo, dağıtımlarını çevreyi koruyarak yapıyor.

Karbon salınımını azaltmak artık birçok şirketin gündeminde. Doğaya saygılı olmak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için atılacak bazı adımlar var. MNG Kargo da bu kapsamda karbon salınımını azaltmak adına elektrikli bisikletlerle dağıtım yapıyor. Türkiye’nin pek çok ilindeki 100’den fazla şubesinde kullanılan 200 elektrikli bisikletle doğayı koruyarak dağıtım yapan MNG Kargo, yakın zamanda yeni alımlar yaparak elektrikli bisiklet sayısını artırmayı planlıyor.

2017 yılından beri kargo dağıtımında kullanılan elektrikli bisikletler sayesinde daha az karbon salınımı yapılmasını sağlayan MNG Kargo, bu bisikletlerle özellikle araç trafiğinden olumsuz etkilenen ve yaya dağıtımının zorlu olduğu noktalarda hizmet veriyor. Ayrıca elektrikli bisikletler, İstanbul adaları gibi fiziksel koşulları dağıtım bakımından zorlu olan ve araç trafiğine kapalı alanlarda bulunan müşterilere kesintisiz hizmet sağlanmasında da yardımcı oluyor.

Elektrikli bisiklet kullanımı ile emisyon salınımını minimize ederek çevreye duyarlı ve dağıtım verimini yüzde 25’ler seviyesinde arttıracak şekilde teslimat yapıldığını belirten MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin, elektrikli araçların karbon salınımı konusunda doğaya çok büyük katkıları olduğunu söylüyor: “Elektrikli bisikletlerimiz sayesinde karbon salınımını en aza indiriyoruz. 2017 yılında doğayı korumak adına attığımız bu projeyi büyütmek ve önümüzdeki yıllarda filomuzdaki elektrikli araç sayısını artırmayı planlıyoruz.”

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