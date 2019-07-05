İlk Hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

2019 yılı Hac organizasyonu kapsamında İstanbul’daki ilk Hac kafilesi, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan yola çıktı. Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getirmek üzere havalimanına gelen 300 Hacı adayı, burada kırmızı güllerle karşılandı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayarak uçaklarını bekleyen Hacı adayları, daha sonra kendilerini uğurlamaya gelen yakınlarıyla vedalaştı.

KUSTAL TOPRAKLARA GİDEN HACI ADAYLARI HEYECANLI

7 yıl bekledikten sonra Hacı olmak için kutsal topraklara gittiğini belirten Hıdır Kurt, “7 yıldır bekliyordum. İçimiz kıpır kıpır oluyor. Allah’ın evine gideceğiz, resulullahın yanına gideceğiz. Allah’ın huzuruna gidip af dileyip yalvaracağız. İnşallah cenab-ı Allah bizleri bağışlar” dedi.

Hacı olabilmek için 12 yıldır beklediğini ifade eden Ahmet Karakaya ise “12 yıldır bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Cenab-ı Allah bütün Müslüman kardeşlerimizle nasip etsin. Ben de eşimle birlikte gideceğim” şeklinde konuştu.

“BU DUYGUYU YAŞAYAN BİLİR, ÇOK TARİFSİZ DUYGULAR İÇERİSİNDEYİZ”

Hacı olmak için babası ile birlikte kutsal topraklara giden Arzu Doğan da, “6 yıl bekledim. Zaten babamın yanına yazılmıştım. Babamın 10’uncu senesinde çıktı. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Daha önce de umre yapmıştık. Bence bu duyguyu yaşayan bilir. Herkesin de gitmesi ve yaşaması gerekiyor. Çok tarifsiz duygular içerisindeyiz” dedi.

5 AĞUSTOS’A KADAR 80 BİN HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK

2019 yılı Hac organizasyonuna ilişkin havalimanında basın açıklaması yapan Hac-Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, “İstanbul Havalimanı’ndan ilk Hacı kafilesini gönderiyoruz. Aynı zamanda 2019 yılının da ilk Hacı kafilesi. 300 kişiden oluşan ilk kafilemizi göndermiş oluyoruz. 4 Temmuz’da başlayıp 5 Ağustos’a kadar devam edecek olan bu süreçte 80 bin Hacı adayını ve 3 bine yakın da görevlimizi kutsal topraklara göndereceğiz. Bugünlerde giden yolcularımız Medine’ye gidiyorlar. Peygamber efendimizi ziyaret edecekler. Daha sonra Mekke’ye geçip ibadetlerini yapacaklar ve bayramdan hemen sonra da dönmeye başlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Havalimanındaki işlemlerini tamamlayarak aileleriyle vedalaşan Hacı adayları daha sonda dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

(Ferhat Yasak/İHA)