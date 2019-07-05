Şişli’de bu yıl farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayları nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşındaki Tahir Ç.’yi yakaladı. Şişli Feriköy Mahallesi’nde yakalanan Tahir Ç.’nin yapılan sorgusunda çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere gasp, hırsızlık gibi çok sayıda suçtan toplamda 83 suç ve 7 adet arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltındaki Tahir Ç. adliyeye sevk edildi.
Bugün 13:01 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:07 TSİ
18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
Şişli’de çok sayıda hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı.
Video için play'e tıklayın
Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz