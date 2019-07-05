Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:01 TSİ- Gündem G: Bugün 13:07 TSİ

18 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Şişli’de çok sayıda hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren 18 yaşındaki suç makinesi yakalandı.
Video için play'e tıklayın

Şişli’de bu yıl farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olayları nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık, yankesicilik, gasp ve kapkaç olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 18 yaşındaki Tahir Ç.’yi yakaladı. Şişli Feriköy Mahallesi’nde yakalanan Tahir Ç.’nin yapılan sorgusunda çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere gasp, hırsızlık gibi çok sayıda suçtan toplamda 83 suç ve 7 adet arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltındaki Tahir Ç. adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Bugün 13:01 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
PTT’den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi mask
PTT’den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi
D-100 Karayolu’nda feci makas kazası kamerada mask
D-100 Karayolu’nda feci makas kazası kamerada
İlk Hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı mask
İlk Hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı
18 yaşındaki suç makinesi yakalandı mask
18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
MNG Kargo Elektrikli Bisikletlerle Dağıtım Yaparak Doğayı Koruyor mask
MNG Kargo Elektrikli Bisikletlerle Dağıtım Yaparak Doğayı Koruyor
Yenimahalle’nin Engellileri Amasra Turunda Buluştu mask
Yenimahalle’nin Engellileri Amasra Turunda Buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup

GALERİ

Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor mask
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı mask
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL