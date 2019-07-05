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Türkiye'nin Plastik Atık İthalatı Beş Kat Arttı

Türkiye’deki plastik atık ithalatı 2016 yılının başında 4.000 ton olurken, 2018 başında aylık 33.000 tona yükseldi. Aynı yılın ortalarında aylık 20.000 tona gerileyen plastik atık ithalatı son iki yıl içerisinde 5 kat artış gösterdi. Türkiye’ye en fazla plastik atık ihraç eden ülkeler ise sırasıyla, İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa ve Japonya oldu.

Türkiye'nin Plastik Atık İthalatı Beş Kat Arttı

Türkiye’deki plastik atık ithalatı 2016 yılının başında 4.000 ton olurken, 2018 başında aylık 33.000 tona yükseldi. Aynı yılın ortalarında aylık 20.000 tona gerileyen plastik atık ithalatı son iki yıl içerisinde 5 kat artış gösterdi.Türkiye’ye en fazla plastik atık ihraç eden ülkeler ise sırasıyla, İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa ve Japonya oldu.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, plastik atık ithalatına yönelik yapılan raporu inceledi. PRNet’in GREENPEACE verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki plastik atık ithalatının Çin’deki plastik atık ithalatı yasağından sonra yükseliş gösterdiği gözlemlendi. Atık ithalatı 2016 yılının başında aylık 4 bin ton iken 2018 yılının başında 33 bin ton olduğu ve aynı yılın orta aylarında 20 bin tona gerileyip sabit kaldığı saptandı.Türkiye’de plastik atık ithalatının 10 bin tonluk kısmı İngiltere’den gelirken, Çin’de başlayan yasaklarla birlikte, Malezya, Vietnam ve Tayland’ın kısıtlamalarının ardından Türkiye ile birlikte Endonezya ve Hindistan’dada ithalatın yüksek miktarda artışına sebep olduğu belirlendi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne plastik atık ithalatı ile alakalı bin 565 haber çıkışı tespit edilirken, plastik atık ithalatının medyanın da gündeminde yer aldığı görüldü.

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Bugün 13:01 TSİ Ankara- Ekonomi

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