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Bugün 13:07 TSİ- Spor

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: 'Devlet sporcusu' unvanı onur verici

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanan başpehlivanlara 'devlet sporcusu...
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanan başpehlivanlara 'devlet sporcusu' unvanı verilmesi yönünde TBMM'de çıkan kanunu değerlendirdi. Aydın, "Kırkpınar'da altın kemer almış emektar güreşçilerimizin 'devlet sporcusu' unvanıyla taçlandırılması onur verici" dedi.

Bugün başlayan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un destekleri ve tüm partilerin oylarıyla TBMM'de çıkan kanun, başpehlivanları sevindirdi. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle, bugüne kadar Kırkpınar'da üst üste 3 kez altın kemer kazanarak kemerin devamlı sahibi olan başpehlivanlar, 'devlet sporcusu' unvanını elde etti.

3 BAŞPEHLİVAN UNVAN ALACAK

Kanuna göre, 3 başpehlivan 'devlet sporcusu' unvanını alıyor. Karamürselli Aydın Demir (1976-77-78), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-83-84) ve Karamürselli Ahmet Taşçı (1990-91-92-93) ve (1995-96-97) 'devlet sporcusu' unvanını alacak.

MUSA AYDIN: EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK ÇOK GÜZEL

Kanunun çıkması için büyük bir çaba sarf eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ata sporu yağlı güreşi gelecek nesillere taşımak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Böyle bir karar bizleri çok mutlu etti. Tarihi Kırkpınar'da altın kemer almış emektar güreşçilerimizin 'devlet sporcusu' unvanıyla taçlandırılması onur verici. Uzun zamandır bu kararın çıkması için emek verdik. 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başladığı bu günlerde alınan karar tüm başpehlivanlara müjde niteliğinde oldu. Daha önce de Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile yaptığımız iş birliği sayesinde Kırkpınar'da deste boy ve üstünde ilk 3 dereceye giren sporculara lisans, başpehlivanlığa güreşenlere yüksek lisans yapma hakkı verilmişti. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana güreşçilerimizin hak ettiği değerleri alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben tüm güreş camiası adına bu kararın çıkmasında emeği geçen, başta Meclis Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere, tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."


Bugün 13:07 TSİ DHA Ankara- Spor

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