Dünyanın En Sevdiği Lezzetin Yolculuğu Tam 4 Bin Yıl Önce Başladı

7 Temmuz tüm dünyada çikolata günü olarak kutlanıyor. Bugünün Dünya Çikolata Günü ilan edilmesinin nedeni ise ilk kakao çekirdeklerinin 7 Temmuz 1528 tarihinde Güney Amerika’dan İspanya’ya getirilmesi.

Don Cortez olmasaydı belki de çikolatayla tanışamazdık

Çikolatanın modern dünyaya gelişi ise 1528 yılında Don Cortez isimli İspanyol bir denizci sayesinde oldu. Don Cortez tarafından İspanya’ya getirilen kakao çekirdekleri 1650’lerde bir içecek olarak önce İngiltere’ye, ardından da 17. yüzyılın sonuna kadar tüm Avrupa’ya yayıldı. Hatta Londra’da çikolata evleri açıldı ve bu evler bu yeni içeceğin tadını çıkarmak isteyen seçkin İngilizlerin popüler buluşma noktaları haline geldi. Uzun süre aristokrat ve soyluların yiyeceği olan çikolata, 18. yüzyılda seri üretime geçilmesinin ardından pahalı bir besin olmaktan çıktı ve minik bir parçasıyla bile insanı mutluluğun zirvesine çıkarırken sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle damakların en tatlı dostu oldu.

Bunları biliyor musunuz?

Tarifsiz ve eşsiz tadının yanı sıra çikolata, sağlık için de son derece faydalı… Tabii abartmadan tüketildiğinde! Yaşlanmayı geciktirmesi, cildi ve kemikleri iyileştirmesi, sindirim sistemini düzenlemesi, yorgun ve stresli anlarda vücuda enerji sağlaması gibi pek çok özelliği çikolatayı yıllardır en aranılan çikolatanın eşsiz tadına daha büyük bir anlam kazandırıyor. Peki, çikolata hakkında daha önce duymadığınız bilgileri okumaya hazır mısınız?

Çikolata kelimesi “tanrıların yiyeceği” anlamına gelen Theobroma Cacao’dan geliyor.

16'ıncı yüzyıl Aztek kralının ve soyluların libidosunu yükseltmek için çok miktarda çikolata içtiği rivayet edilyoir.

Renkli draje tarzı çikolatalar, 1941 yılında askerlerin yanlarında taşıdığı bu benzersiz lezzetin erimesi nedeniyle “erimeyen bir çikolata” arayışı sırasında keşfedildi.

Tarihteki ilk çikolata boykotu 1947 yılında gerçekleşti. Kanadalı çocukların yaptığı bu boykotun nedeni iseçikolata fiyatlarının 5’den 8 sent’e çıkmasıydı.

2013’te, Belçika’da çikolatalı pul üretilmişti.

Çikolata, 600 değişik tattan oluşur.

Dünyada üretilen en büyük çikolata tam 5 ton 792 kg ağırlığındaydı.

Dünyadaki çikolatanın neredeyse %50’si Amerika’da tüketiliyor.

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