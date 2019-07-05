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Dünyanın En Sevdiği Lezzetin Yolculuğu Tam 4 Bin Yıl Önce Başladı

7 Temmuz ilk kakao çekirdeklerinin Güney Amerika’dan İspanya’ya getirilmesi anısına tüm dünyada Çikolata Günü olarak kutlanıyor. Bu tatlı gün vesilesiyle gelin, bugün milyonlarca insanın en sevdiği lezzetlerin başında gelen çikolatanın binlerce yıldır süren serüvenine birlikte göz atalım.
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7 Temmuz tüm dünyada çikolata günü olarak kutlanıyor. Bugünün Dünya Çikolata Günü ilan edilmesinin nedeni ise ilk kakao çekirdeklerinin 7 Temmuz 1528 tarihinde Güney Amerika’dan İspanya’ya getirilmesi.

Don Cortez olmasaydı belki de çikolatayla tanışamazdık

Çikolatanın modern dünyaya gelişi ise 1528 yılında Don Cortez isimli İspanyol bir denizci sayesinde oldu. Don Cortez tarafından İspanya’ya getirilen kakao çekirdekleri 1650’lerde bir içecek olarak önce İngiltere’ye, ardından da 17. yüzyılın sonuna kadar tüm Avrupa’ya yayıldı. Hatta Londra’da çikolata evleri açıldı ve bu evler bu yeni içeceğin tadını çıkarmak isteyen seçkin İngilizlerin popüler buluşma noktaları haline geldi. Uzun süre aristokrat ve soyluların yiyeceği olan çikolata, 18. yüzyılda seri üretime geçilmesinin ardından pahalı bir besin olmaktan çıktı ve minik bir parçasıyla bile insanı mutluluğun zirvesine çıkarırken sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle damakların en tatlı dostu oldu.

Bunları biliyor musunuz?

Tarifsiz ve eşsiz tadının yanı sıra çikolata, sağlık için de son derece faydalı… Tabii abartmadan tüketildiğinde! Yaşlanmayı geciktirmesi, cildi ve kemikleri iyileştirmesi, sindirim sistemini düzenlemesi, yorgun ve stresli anlarda vücuda enerji sağlaması gibi pek çok özelliği çikolatayı yıllardır en aranılan çikolatanın eşsiz tadına daha büyük bir anlam kazandırıyor. Peki, çikolata hakkında daha önce duymadığınız bilgileri okumaya hazır mısınız?

  • Çikolata kelimesi “tanrıların yiyeceği” anlamına gelen Theobroma Cacao’dan geliyor.
  • 16'ıncı yüzyıl Aztek kralının ve soyluların libidosunu yükseltmek için çok miktarda çikolata içtiği rivayet edilyoir.
  • Renkli draje tarzı çikolatalar, 1941 yılında askerlerin yanlarında taşıdığı bu benzersiz lezzetin erimesi nedeniyle “erimeyen bir çikolata” arayışı sırasında keşfedildi.
  • Tarihteki ilk çikolata boykotu 1947 yılında gerçekleşti. Kanadalı çocukların yaptığı bu boykotun nedeni iseçikolata fiyatlarının 5’den 8 sent’e çıkmasıydı.
  • 2013’te, Belçika’da çikolatalı pul üretilmişti.
  • Çikolata, 600 değişik tattan oluşur.
  • Dünyada üretilen en büyük çikolata tam 5 ton 792 kg ağırlığındaydı.
  • Dünyadaki çikolatanın neredeyse %50’si Amerika’da tüketiliyor.

Aradığınız o çikolata birkaç tık uzağınızda

Türkiye’de online çiçek ve hediye sektörünün lider e- ticaret sitesi ÇiçekSepeti, dünyanın bu en tatlı günü, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nü birbirinden lezzetli çikolatalarla kutluyor. Bu özel günün şerefine arkadaşını, ailesini, sevgilisini ya da iş arkadaşlarını çikolatayla şaşırtmak isteyenlere lezzetli seçenekler sunan ÇiçekSepeti, birkaç tıkla tatlı sürprizlerin kapısını aralıyor. ÇiçekSepeti.com’da, sürpriz yapacağınız kişinin ismini ya da mesajınızı çikolataların üstüne yazarak hediyenizi daha anlamlı hale getirebilir, fotoğraf baskılı kutu seçenekleriyle lezzetli çikolataları kişiye özel hale dönüştürebilir ya da çikolata kutusunun yanına sevimli bir oyuncak ayı seçeneğini ekleyerek mutluluğu ikiye katlayabilirsiniz.

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Bugün 13:20 TSİ Ankara- Yaşam

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