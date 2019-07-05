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Bilişim 500’de Pazar Lideri Koçsistem

KoçSistem, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi (Bilişim 500) Araştırması’nda, Türkiye’nin “Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı” 1’incisi seçildi.
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Bilişim 500’de Teknoloji Sistem Entegratörleri Ödülleri Dağıtıldı: PAZAR LİDERİ KOÇSİSTEM!

KoçSistem, araştırma kapsamında, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı ana kategorisi dahil; Sanallaştırma, Veritabanı Yazılımı, Bilgi Güvenliği Donanımı, Barındırma, Yönetim ve Bulut ile Kurulum, Bakım ve Destek Hizmeti kategorileri olmak üzere toplamda 6 dalda birincilik ödülü aldı.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “ Bilişim 500 ödülleri; yenilikçi teknoloji çözümleri ve üstün hizmet kalitesi ile öne çıkan KoçSistem dijital dönüşüm vizyonunun, iş dünyasında da güçlü bir yankı bulduğunu gösteriyor” dedi.

KoçSistem, Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması kapsamında “Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı” ana kategorisinde Pazar Lideri seçildi. Sistem entegratörü kimliğinin ötesinde bilişim teknolojileri sektörünün lider şirketlerinden KoçSistem, Sanallaştırma, Veritabanı Yazılımı, Bilgi Güvenliği Donanımı, Barındırma, Yönetim ve Bulut ile Kurulum, Bakım ve Destek Hizmeti kategorilerinde de ödüle layık görülürken; toplamda 6 birincilik ödülü aldı. KoçSistem’e verilen ödüller ile markanın geçen yıl duyurduğu “Geleceği Keşfet” mottosu ile iş dünyasının dijital dönüşüm yol arkadaşı olmaya devam ediyor.


KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Bilişim 500 Ödül Töreni’ndeki konuşmasında, Türkiye’nin global bir markası olarak, Avrupa ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde KoçSistem mühendislerinin geliştirdiği ürün ve çözümlerle Türkiye ekonomisine ve ihracatına katma değer sağladıklarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti; “Geleneksel Bilişim 500 araştırmalarını her yıl istikrarlı bir şekilde sürdürerek sektörün gelişmesine önemli katkılarda bulunan BT Haber Şirketler Grubu’nu bu özverili çabası nedeniyle içtenlikle kutluyorum. Bilişim 500’de “Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı” ana kategorisinde Pazar Lideri olan ve toplamda 6 ayrı kategoride birinci olan KoçSistem’in onurlandırılmasından tüm çalışma arkadaşlarım adına büyük gurur duyduğumu ifade etmek isterim. KoçSistem’in layık görüldüğü Bilişim 500 Ödülleri, aynı zamanda, ülkemizin Endüstri 4.0 rotasında yol alan lider şirketlere sunduğumuz çözümlerin güçlü bir yankı bulduğunu da gösteriyor. Bugüne dek finanstan otomotive tüm sektörlerde, yenilikçi teknoloji çözümleri sunarak müşterilerimizin daima önde olmaları hedefiyle çalıştık. Bundan sonra da mevcut potansiyeli ile dünya liginde üst sıraları hedefleyen Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümüne yine günün en ileri teknolojileri ile katkı vermeyi sürdüreceğiz.”

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