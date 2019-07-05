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Bakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bir zamanlar dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi, geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı, nereden ner...
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bir zamanlar dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi, geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı, nereden nereye geldiğimizin göstergesi. Bir zamanlar bu sayı yılda 20 bine düşmüştü" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık tarafından düzenlenen 'Türk Telekom Tam O An 2'nci Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması' ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan, TCDD Genel Müdür Vekili İsmail Çağlar ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

Törende konuşan Bakan Turhan, demiryollarının yıllarca ihmal edildiğini, tüm dünya demiryollarını uzatırken Türkiye'de 1950 yılından sonra yılda 18 kilometre demiryolu yapıldığını anımsattı. Bakan Turhan, AK Parti hükümetleri döneminde yılda 135 kilometre demiryolu yapıldığını kaydederek tek bir çivi çakılmayan rayları elden geçirdiklerini söyledi. Bakan Turhan, Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray’ın insanların yüzünü güldürdüğünü, en sonunda tren hatlarının konforlu ulaşıma kavuştuğunu bildirdi.

'ANKARA EKSPRESİ, SEFERLERİNE BAŞLIYOR'

Bakan Turhan, Doğu Ekspresi'nin ülkenin güzelliklerini ortaya çıkarmak için yola çıktığını vurgulayarak, "Bir zamanlar dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi, geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı, nereden nereye geldiğimizin göstergesi. Bir zamanlar bu sayı yılda 20 bine düşmüştü. Van Gölü Ekspresi de yine geçen yıl 269 bin yolcuyu ağırladı. Ve bir müjde; efsane tren olarak bilinen Ankara Ekspresi, bugün itibarıyla seferlerine başlıyor" dedi.

'ULUSLARARASI DÜZEYE TAŞIYORUZ'

Bakan Turhan, Doğu Ekspresi'ni fotoğraflayanları gönüllü reklam elçileri olarak gördüklerini belirterek, "Bir fotoğraf karesi bazen binlerce sayfa yazının anlatamadığını dillendirir. 'Tam O An' fotoğraf yarışması, bu misyonu başarı ile sürdürüyor. Bu yarışmayı gelecek yıl uluslararası düzeye taşıyor ve kapsamını genişletiyoruz. İnsanın dünyanın her yerinden ülkemize gelerek bu hatta fotoğraf çekecek ve yarışmaya katılacaklar. Dünyanın her yerinde bu güzergah daha çok tanınacak" diye konuştu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri verildi. Yarışmaya 554 fotoğrafçının gönderdiği bin 772 fotoğraftan jürinin değerlendirmesi sonucu 46 fotoğraf ödüllendirildi. Birinci Bedriye Budak, ikinci İsmet Soner Yılmazer, üçüncü Ahmet Harmancı ile mansiyon ve sergileme ödülü alanlara para ödülleri verildi. Daha sonra kurdele kesilerek fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Bakan Turhan, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.


Bugün 13:33 TSİ DHA Ankara- Asayiş

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